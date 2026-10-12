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ΚΡΗΤΗ

Οροπέδιο Λασιθίου: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τις πλημμύρες

κακοκαιρία Οροπέδιο Λασιθίου
clock 14:35 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προθεσμία έως τις 19 Οκτωβρίου έχουν οι παραγωγοί του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, οι καλλιέργειες και οι αγροτικές εγκαταστάσεις των οποίων υπέστησαν ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα της περιόδου 1 έως 4 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις ζημιάς για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ υποβάλλονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού στον Δήμο και αφορούν απώλειες φυτικής παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου, γεωργικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

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