Οροπέδιο Λασιθίου: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τις πλημμύρες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προθεσμία έως τις 19 Οκτωβρίου έχουν οι παραγωγοί του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, οι καλλιέργειες και οι αγροτικές εγκαταστάσεις των οποίων υπέστησαν ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα της περιόδου 1 έως 4 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις ζημιάς για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ υποβάλλονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού στον Δήμο και αφορούν απώλειες φυτικής παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου, γεωργικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Μπήκε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε - 18χρονος ο δράστης

ΟΣΔΕ: Χάος και νεύρα σε όλη την Ελλάδα με τις δηλώσεις - Αγωνία και για τις πληρωμές του Δεκεμβρίου