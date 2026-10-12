Για 5η συνεχή χρονιά ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά, παραμένει για πέμπτη συνεχή χρονιά στη διεθνή λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως με βάση την κατάταξη που ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ και ο έγκριτος επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier. Η φετινή κατάταξη δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, ο Χανιώτης ερευνητής περιλαμβάνεται τόσο στη λίστα που αποτιμά τη διαχρονική επιστημονική επίδραση σε επίπεδο συνολικής σταδιοδρομίας όσο και στη λίστα που αφορά την επιστημονική επίδραση κατά το τελευταίο έτος αξιολόγησης. Η παρουσία του και στις δύο κατατάξεις αναδεικνύει τη διαχρονική απήχηση του επιστημονικού του έργου, αλλά και τη συνεχιζόμενη ερευνητική του δραστηριότητα.

Το ερευνητικό έργο του Δρ. Κουργιαλά επικεντρώνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, στην ορθολογική χρήση του νερού στη γεωργία και στην ανάπτυξη εφαρμογών ευφυούς άρδευσης. Παράλληλα, περιλαμβάνει τη διαχείριση του νερού από το επίπεδο του αγρού έως τη λεκάνη απορροής, την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική μεταβλητότητα και στα ακραία υδροκλιματικά φαινόμενα, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως αισθητήρες, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική και ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων.

Μέσα από το Εργαστήριο του οποίου ηγείται, η ερευνητική αυτή δραστηριότητα συνδέεται με σημαντικές προκλήσεις για την Κρήτη και τη μεσογειακή γεωργία, όπως η λειψυδρία και η ανθεκτικότητα των καλλιεργειών σε ακραίες κλιματικές συνθήκες. Η διάκριση αναδεικνύει παράλληλα τη συμβολή του Ινστιτούτου και του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Κουργιαλάς είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το Πολυτεχνείο Κρήτης στον τομέα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Έχει διατελέσει Συντονιστής ή/και Επιστημονικά Υπεύθυνος 25 ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων και έχει αναλάβει καθήκοντα Editor-in-Chief και Editor σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 210 επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, ενώ το επιστημονικό του έργο συγκεντρώνει περισσότερες από 4.300 βιβλιογραφικές αναφορές (h-index 32, i10-index 57, Google Scholar).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: