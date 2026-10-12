Κρήτη: Μπήκε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε - 18χρονος ο δράστης

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Επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 52χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην Αγία Γαλήνη, με έναν 18χρονο να συλλαμβάνεται λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του ΤΑΕ Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός μετέβη στο σπίτι του 52χρονου και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ.

Εκεί έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, καθώς το τραύμα του ήταν επιπόλαιο.

Οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Ρεθύμνου αναζήτησαν τον 18χρονο και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν το μεσημέρι της Κυριακής στην Αγία Γαλήνη. Οι συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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