ΠΑΟΚ – Καλαμάτα στις 18:00: Με στόχο την κορυφή ο Δικέφαλος, για την έκπληξη η Μαύρη Θύελλα!

Στην Τούμπα στρέφονται τα βλέμματα, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα (12/10 - 18:00), την Καλαμάτα, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 18:00, με τον Δικέφαλο του Βορρά να θέλει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με νίκη, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πως χρειάζονται τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να παρουσιάσει καλό πρόσωπο μπροστά στο κοινό της και να αποφύγει τις απώλειες απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας χωρίς να ανακοινώσει αποστολή, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του ενόψει της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της, η Καλαμάτα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από μια απαιτητική αναμέτρηση. Η «Μαύρη Θύελλα» γνωρίζει τη δυσκολία της αποστολής της, ωστόσο θέλει να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή της ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς προβλήματα.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η σέντρα στο ΠΑΟΚ – Καλαμάτα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, στο γήπεδο της Τούμπας, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 2-0

Άρης – Βόλος 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

5. ΟΦΗ 10

6. Άρης 10

7. Παναιτωλικός 9

8. ΠΟΤ Ηρακλής 9

9. Κηφισιά 8

10. Αστέρας Τρίπολης 5

11. Καλαμάτα 4

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Βόλος -1*

*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.

Η επόμενη 7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

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