Πονάει το στήθος σου; Μήπως είναι καρκίνος;





Είναι ίσως μία από τις πιο συχνές ανησυχίες που φτάνουν στο ιατρείο του μαστολόγου και συχνά κρύβει πίσω της μια σιωπηλή, νυχτερινή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η απάντηση είναι από τις πιο ανακουφιστικές που έχει να δώσει η ιατρική: ο πόνος στον μαστό, η μασταλγία, είναι εξαιρετικά συχνός και, όταν αποτελεί το μοναδικό σύμπτωμα, σπάνια συνδέεται με καρκίνο.

Οι περισσότερες γυναίκες θα νιώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους πόνο ή ευαισθησία στον μαστό, συχνά μάλιστα επαναλαμβανόμενα. Ο πιο χαρακτηριστικός είναι ο κυκλικός πόνος: συνήθως διάχυτος, και στους δύο μαστούς, με αίσθημα βάρους ή τάσης που γίνεται εντονότερο πριν από την περίοδο και υποχωρεί όταν αυτή ξεκινήσει. Είναι το κλασικό παράδειγμα πόνου που ακολουθεί τις φυσιολογικές ορμονικές διακυμάνσεις του κύκλου.







Πόνος στον μαστό: Πότε είναι φυσιολογικός και πότε χρειάζεται προσοχή



Είναι εύκολο να συνδέσουμε τον πόνο με τον κίνδυνο, όμως στον μαστό αυτό δεν ισχύει πάντα. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκαλέσει πόνο, αλλά ο πόνος δεν είναι συνήθως η πρώτη ή η μοναδική του εκδήλωση. Συχνότερα μπορεί να εμφανιστεί ως νέο ψηλαφητό ογκίδιο ή ως αλλαγή στο δέρμα ή στη θηλή. Έτσι, ένας διάχυτος ή αμφοτερόπλευρος πόνος που ακολουθεί τον κύκλο είναι πολύ λιγότερο ύποπτος από έναν πόνο που επιμένει και παραμένει σταθερά στο ίδιο σημείο του ενός μαστού.

Από πού μπορεί να προέρχεται, λοιπόν, ο πόνος; Εκτός από τις ορμονικές μεταβολές, μπορεί να σχετίζεται με κύστεις, φλεγμονή ή τραυματισμό. Στην αρχή της εγκυμοσύνης, η ευαισθησία και το αίσθημα «βάρους» στους μαστούς είναι επίσης πολύ συχνά. Ορισμένα ορμονικά σκευάσματα και άλλα φάρμακα μπορούν επίσης να εντείνουν τη μασταλγία.







Και υπάρχει ακόμη μία συχνή παγίδα: μερικές φορές ο πόνος που αισθανόμαστε «στο στήθος» δεν ξεκινά καθόλου από τον μαστό. Μπορεί να προέρχεται από το θωρακικό τοίχωμα, τους μυς ή τις πλευρές. Τότε η κίνηση, η πίεση σε συγκεκριμένο σημείο ή ακόμη και η στάση του σώματος μπορεί να αναπαράγει τον πόνο.







Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή; Όταν ο πόνος επιμένει, μένει πάντα στο ίδιο σημείο και δεν ακολουθεί τον κύκλο. Ακόμη περισσότερο όταν συνοδεύεται από ψηλαφητό ογκίδιο, ερυθρότητα που δεν υποχωρεί, εισολκή του δέρματος ή εικόνα «φλοιού πορτοκαλιού», νέα εισολκή της θηλής, αιματηρή έκκριση ή διογκωμένους λεμφαδένες στη μασχάλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται κλινική και κατάλληλη απεικονιστική αξιολόγηση και, όταν τα ευρήματα είναι ύποπτα, βιοψία για ιστολογική διάγνωση.







Όταν, αντίθετα, ο πόνος έχει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής κυκλικής μασταλγίας και δεν συνυπάρχουν άλλα ανησυχητικά ευρήματα, η αντιμετώπιση είναι συνήθως συντηρητική και απλή. Ένας σωστά εφαρμοσμένος, υποστηρικτικός στηθόδεσμος μπορεί να βοηθήσει, ενώ όταν χρειάζεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά αναλγητικά, εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη. Χρήσιμο μπορεί να είναι και ένα σύντομο «ημερολόγιο πόνου» για έναν ή δύο κύκλους, ώστε να φανεί αν υπάρχει σαφής σχέση με την περίοδο.

Το σημαντικό είναι να μην αφήνουμε τον πόνο να μεταφράζεται αυτόματα σε φόβο. Ο πόνος στον μαστό είναι πολύ συχνός και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει καλοήθη εξήγηση. Μπορεί όμως να χρειάζεται διερεύνηση όταν επιμένει, εντοπίζεται σταθερά στο ίδιο σημείο ή συνοδεύεται από κάποια άλλη αλλαγή στον μαστό.

Η ισορροπία βρίσκεται κάπου στη μέση: ούτε πανικός για κάθε ενόχληση ούτε αδιαφορία για κάτι που επιμένει. Η σωστή ιατρική αξιολόγηση είναι αυτή που μετατρέπει το «μήπως;» σε απάντηση.

Πηγή: jenny.gr

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