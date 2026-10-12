ΟΣΔΕ: Χάος και νεύρα σε όλη την Ελλάδα με τις δηλώσεις - Αγωνία και για τις πληρωμές του Δεκεμβρίου

Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, με την καταληκτική ημερομηνία της 16ης Οκτωβρίου να πλησιάζει και τη διαδικασία να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ολοκλήρωσης. Εκπρόσωποι των μελετητών, των γεωτεχνικών και των αγροτικών συνεταιρισμών, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, περιέγραψαν μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σοβαρά τεχνικά προβλήματα, ασφυκτική πίεση στα γραφεία υποβολής και έντονη ανησυχία για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος των Μελετητών και Τεχνολόγων Γεωπόνων Κρήτης, Νίκος Κουτεντάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τη διοίκηση της ΑΑΔΕ και την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά. Όπως είπε, οι αρμόδιοι βρίσκονται «εκτός τόπου και χρόνου», ενώ, αναφερόμενος στην επικείμενη λήξη της προθεσμίας, υπογράμμισε ότι είχαν ζητηθεί αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τις επιδοτήσεις του Οκτωβρίου, καθώς από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ εξαρτάται συνολικά η λειτουργία του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτεντάκη, μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί περίπου 110.000 πρωτόκολλα αιτήσεων, τα οποία, όπως διευκρίνισε, δεν αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένες δηλώσεις, ενώ περισσότερες από 500.000 δηλώσεις είτε δεν έχουν υποβληθεί είτε παραμένουν ανολοκλήρωτες. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι απαιτούνται τουλάχιστον 110 ημέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία , αποδίδοντας αποκλειστικά την ευθύνη στους αρμόδιους. Για τη στάση τους κατά την τηλεδιάσκεψη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σφύριζαν αδιάφορα», προσθέτοντας πως κάθε ώρα που περνά επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν περιορίζονται στην Κρήτη. Η Βικτωρία Σταματοπούλου, υπεύθυνη γεωπόνος του Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας Αμυνταίου, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στην περιοχή της Φλώρινας, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στην πλατφόρμα και εμπόδια στην ολοκλήρωση των δηλώσεων, μεταξύ των οποίων και ζητήματα που σχετίζονται με τους κωδικούς ΚΑΕΚ, δηλαδή τους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Λάρισας, Δημήτρης Τογκούλης, ο οποίος διαχειρίζεται 200 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε όλη τη χώρα, εκτίμησε ότι η διαδικασία βρίσκεται περίπου στο 20% της ολοκλήρωσής της. Όπως σημείωσε, το σύστημα δεν αντέχει την πίεση που ασκείται, ενώ, μετά από δύο μήνες ταλαιπωρίας, μόλις τώρα γίνεται αντιληπτό το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει διέξοδος, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να γίνουν οι πληρωμές του Δεκεμβρίου, χωρίς να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στον Οκτώβριο.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Λακωνία. Ο Παναγιώτης Παντελάκος ανέφερε ότι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 20% του εκτιμώμενου όγκου. Όπως εξήγησε, τις τελευταίες ημέρες η πίεση στα γραφεία είναι τεράστια, χωρίς όμως να υπάρχει η ανάλογη πρόοδος, καθώς η πλατφόρμα παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μελετητές είναι η αδυναμία εντοπισμού ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, προειδοποιώντας ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς, δεν πρόκειται να καταβληθούν οι επιδοτήσεις ούτε τον Δεκέμβριο. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έχουν εξαντληθεί και η κατάσταση δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη. Παράλληλα, χαρακτήρισε εμπαιγμό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση μόλις δέκα ημερών, τονίζοντας ότι οι πληρωμές μπορεί να μετατεθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για την εξέλιξή τους. «Κάποιοι πρέπει επιτέλους να πληρώσουν για να μάθουν τα λάθη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα στη Σητεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής Ένωσης, Μανόλη Μαυροματάκη. Όπως είπε, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, καθώς το σύστημα δεν επιτρέπει στους μελετητές να προχωρήσουν στις εργασίες που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί ούτε το 5% των δηλώσεων στην περιοχή.

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