Κρήτη: Το φιάσκο του ΟΣΔΕ κοστίζει στο νησί 100 εκατ. ευρώ - Καθυστερούν οι αγροτικές επιδοτήσεις

Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προορίζονταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ποσό που αναμενόταν να δώσει σημαντική οικονομική «ανάσα» στους παραγωγούς και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην τοπική αγορά, σύμφωνα με δηλώσεις του Νίκου Μπουνάκη Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις στην πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ προκαλούν νέα ανατροπή στον σχεδιασμό των πληρωμών .

Στο μεταξύ και σύμφωνα και με τον Σταύρο Γαβαλά, πρόεδρο της ΕΑΣΗ που παρενέβη στην εκπομπή, μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί λίγο περισσότερες από 500 αιτήσεις σε επίπεδο ΠΕ Ηρακλείου, σε ένα ποσοστό 20.000 παραΓωγών που εξυπηρετεί η Ένωση. Το ίδιο και στην Ενωση Μεσσηνίας όπου έχουν γίνει μόλις 450 δηλώσεις, όπως είπε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου επαναλαμβάνει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν θα πρέπει να αναμένει την καταβολή των επιδοτήσεων ούτε μέσα στον Δεκέμβριο , εντείνοντας την ανησυχία για το πότε τελικά θα φτάσουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τοπική αγορά, καθώς οι αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν σημαντική πηγή ρευστότητας για την οικονομία της Κρήτης. Η απουσία του συγκεκριμένου ποσού αναμένεται να επηρεάσει την καταναλωτική κίνηση και τις συναλλαγές με επιχειρήσεις και επαγγελματίες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγρότες καλούνται παράλληλα να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρεώσεις και καλλιεργητικές ανάγκες.

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