Έθεσε ΙΧ σε ακινησία, το πάρκαρε και πλήρωσε πρόστιμο €10.000: Πότε ο δηλωμένος χώρος στάθμευσης γίνεται παγίδα

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να παραμένει παρκαρισμένο και ο ιδιοκτήτης του να βρεθεί με λογαριασμό άνω των 10.000 ευρώ.

Αρκεί το ΙΧ να έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία και να εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει καταχωριστεί στην εφορία.

Για την επιβολή του προστίμου δεν χρειάζεται ο έλεγχος να βρει τον οδηγό στο τιμόνι.

στάθμευση εκτός του δηλωμένου χώρου ενεργοποιεί τις κυρώσεις, μαζί με την άρση της ακινησίας και τον καταλογισμό των τελών κυκλοφορίας.

Αντιμέτωπη με αυτή την παγίδα βρέθηκε ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου στη Λαμία, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ όταν η Τροχαία εντόπισε το όχημά της σταθμευμένο σε δρόμο, ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία. Η γυναίκα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, ζητώντας την ακύρωση της κύρωσης. Ωστόσο, η προσφυγή της απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, χωρίς να εξεταστούν στην ουσία οι αντιρρήσεις της.

Η ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR επιτρέπει την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον δηλωθεί εγκαίρως και τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δεν αρκεί, δηλαδή, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ούτε το γεγονός ότι το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται. Το όχημα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό ή περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο, ο οποίος μπορεί να είναι ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος. Στη δήλωση καταχωρίζονται τα ακριβή στοιχεία της διεύθυνσης, ενώ οι πινακίδες αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και παραμένουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη, μαζί με την άδεια κυκλοφορίας.

Το σημείο φύλαξης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της δήλωσης. Ένα αυτοκίνητο που παραμένει στον δρόμο έξω από το σπίτι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις της ακινησίας. Αντίστοιχα, η μεταφορά του σε διαφορετικό χώρο χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στην ίδια κύρωση.

Ένας έλεγχος της Τροχαίας σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή μια επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία μπορεί να ενεργοποιήσει τη διασταύρωση με τα στοιχεία της ψηφιακής ακινησίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν εάν το όχημα βρίσκεται πράγματι στον χώρο που έχει δηλωθεί στο myCAR ή έχει μεταφερθεί σε άλλο σημείο.

Ο λογαριασμός της παράβασης

Οι επιβαρύνσεις δεν εξαντλούνται στο διοικητικό πρόστιμο. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση της ακινησίας, προβλέπονται:

• Διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

• Άρση της ακινησίας και καταλογισμός των τελών κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού, μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο μη καταβολής τους.

• Σε περίπτωση υποτροπής, διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για τρία χρόνια.

Για παράδειγμα, σε όχημα με ετήσια τέλη 150 ευρώ, εάν καταλογιστεί και πρόστιμο μη καταβολής ίσο με τα τέλη, η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 10.300 ευρώ. Τα 10.000 ευρώ αφορούν την παραβίαση της ακινησίας και τα υπόλοιπα 300 ευρώ τα τέλη κυκλοφορίας και το αντίστοιχο πρόστιμο.

Η υπόθεση της Λαμίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που περιγράφονται στην απόφαση 3431/2026, η ιδιοκτήτρια είχε θέσει το αυτοκίνητό της σε ψηφιακή ακινησία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στις 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:48, έλεγχος της Τροχαίας το εντόπισε σταθμευμένο σε οδό και ακολούθησε η επιβολή του προστίμου από τη ΔΟΥ Λαμίας.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι η πράξη επιβολής προστίμου δεν είχε επαρκή αιτιολογία και ότι η φορολογική αρχή δεν έλαβε υπόψη το αίτημά της για αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στο όχημα. Στη συνέχεια κατέθεσε υπόμνημα με πρόσθετα στοιχεία για να στηρίξει την προσφυγή της.

Η ΔΕΔ, όμως, έκρινε ότι η συγκεκριμένη διοικητική κύρωση δεν αποτελεί φορολογική διαφορά που μπορεί να εξεταστεί με τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής. Στο σκεπτικό έγινε αναφορά και στην εξαίρεση των τελών κυκλοφορίας από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.Η προσφυγή απορρίφθ

ηκε ως απαράδεκτη και το πρόστιμο δεν ακυρώθηκε. Η απόφαση δεν έκρινε επί της ουσίας εάν οι ισχυρισμοί της ιδιοκτήτριας ήταν βάσιμοι ούτε αν η κύρωση είχε επιβληθεί σωστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του

Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων σε αεροδρόμια και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

Κρήτη - μεταναστευτικό: 241 διασώσεις αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και της Γαύδου