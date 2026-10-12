Επεκτείνεται περαιτέρω η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Πάνω από 2.5 εκατομμύρια περίπου οι εργαζόμενοι που υπάγονται

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για εργαζόμενους σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα (με εξαίρεση τους γιατρούς), τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης του μέτρου, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η επέκταση καλύπτει σχεδόν 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Όπως σημείωσε, η Ψηφιακή Κάρτα συμβάλλει στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ενώ τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφουν σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες.

Η δεύτερη φάση επέκτασης, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά στις 29 Ιουνίου, θα περάσει σε πλήρη εφαρμογή από τις 16 Νοεμβρίου 2026. Θα αφορά εργαζόμενους σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, logistics, διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στο μέτρο, αυξημένες κατά 36,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο χονδρικό εμπόριο, με 212,8%, και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό, με 172,8%.

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