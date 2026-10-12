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Υποχρεωτική η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες για τις προσλήψεις από 1η Νοεμβρίου

αγγελία εργασίας
clock 08:27 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από την 1η Νοεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις και πλέον θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός (ή το εύρος του) σε κάθε αγγελία που αναρτάται σε εφημερίδα ή στο διαδίκτυο.

Με αυτό τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος - υποψήφιος - εργαζόμενος μπορεί να έχει εικόνα των μισθολογικών παροχών και να... μην χάσει χρόνο σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.

Σημειώνεται πως η αμοιβή περιλαμβάνει:

  • μισθό
  • bonus
  • επιδόματα
  • υπερωρίες
  • παροχές σε είδος
  • επαγγελματικές συντάξεις.

Μάλιστα, η αγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση (αν υπάρχει) και να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο.

Παράλληλα, τέλος μπαίνει στις «αδιάκριτες ερωτήσεις» του υποψήφιου εργοδότη σχετικά με τις προηγούμενες απολαβές του εργαζόμενου. Η ερώτηση «ποιος ήταν ο μισθός σας στην προηγούμενη εργασία» δεν επιτρέπεται να ακουστεί στις συνεντεύξεις πριν την όποια πρόσληψη.

Τέλος στις συζητήσεις «ταμπού»

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας βάζει «τέλος» και στο ταμπού των συζητήσεων για τους μισθούς των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, ενώ κάνει υποχρεωτική την διαφάνεια στις επιχειρήσεις.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να συζητήσουν ανοικτά για τον μισθό που λαμβάνουν οι ίδιοι και οι συνάδελφοι τους, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς... κυρώσεις και παρατηρήσεις.

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι πως ένας εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει στοιχεία για το ατομικό επίπεδο αμοιβής του και το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασίας ίσης αξίας (χωρίς ταυτοποίηση) και έτσι να έχει εικόνα για τη μισθολογική του θέση.

Πότε είναι υποχρεωτική η παροχή στοιχείων

Οι επιχειρήσεις αποκτούν υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών, στα bonus και ανά κατηγορία εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος τους και τους εργαζόμενους που απασχολούν.

Συγκεκριμένα:

250+ εργαζόμενοι → κάθε χρόνο

150-249 → κάθε 3 χρόνια

100-149 → κάθε 3 χρόνια από το 2031

ισχύει και για δημόσιους φορείς

Μάλιστα, αν σε περίπτωση που αποδειχτεί μισθολογική διάκριση από την πλευρά της επιχείρησης εις βάρους τους, οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν πλήρη αποζημίωση, αναδρομικούς μισθούς και bonus.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, το νομοσχέδιο με θέμα την ίση αμοιβή για ίση εργασία, δεν έρχεται να δώσει τον ίδιο μισθό σε όλους, αλλά να ρυθμίσει τα «κενά» που υπάρχουν, κυρίως σε συγκεκριμένες ηλικιακές κλίμακες και επαγγελματικούς κλάδους, όπου παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες διαφορές.

Έτσι, φέρνει περισσότερη διαφάνεια, τέλος στον «κρυφό» μισθό και οδηγία για «μη δικαιολογημένη απόκλιση μισθού».

Το κενό ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα ευρήματα της νέας «Έρευνας Πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού» σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία.

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (46%) δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους δεν υφίσταται μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (gender pay gap).

Ωστόσο, το εύρημα αυτό συνοδεύεται από μια σημαντική αντίφαση, καθώς το 40% παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό για την παρακολούθηση των μισθολογικών αποκλίσεων. Επιπλέον, μόλις το 34,7% έχει ήδη ορίσει εύρος αμοιβών ανά θέση εργασίας.

Αντίστοιχα, η δημοσιοποίηση των αποδοχών στις αγγελίες εργασίας παραμένει περιορισμένη. Το 35,6% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν δημοσιοποιεί μισθολογικά στοιχεία για λόγους εμπιστευτικότητας, ενώ ένα επιπλέον 33,1% το κάνει για να μπορεί να διατηρεί ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με τους υποψηφίους.

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