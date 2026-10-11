Σαουδική Αραβία: Νέο χτύπημα των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, αναχαιτίστηκε και πύραυλος

Νέες πληροφορίες από το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ακόμη μία επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επιχειρούν να κατασβέσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.







Η φερόμενη νέα επίθεση σημειώνεται μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα των Χούθι, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Χθες είχε χτυπηθεί ο τερματικός σταθμός 3.

Λίγο μετά τις πρώτες αναφορές, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έκανε λόγο για νέα επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ.

🚨 RIYADH AIRPORT REPORTEDLY HIT AGAIN — TERMINAL 4 ON FIRE New reports indicate another ballistic missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. According to initial reports, the projectile struck Terminal 4, triggering a fire that emergency crews are working to extinguish. The reported strike follows a deadly Houthi attack that killed 12 people and injured more than 300. The escalating Houthi missile campaign against Saudi civilian aviation infrastructure is raising the stakes across the region. — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 11, 2026









Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού στρατηγός Τουρκί αλ-Μάλικι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά».



Νωρίτερα, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο κρουζ στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού σε άλλη ανακοίνωση.



Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης απειλούν πλέον ευθέως τις αεροπορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, εργαζομένους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της χώρας.