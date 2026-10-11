Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση: Κλειστό το αεροδρόμιο, τηλεκπαίδευση και χάος στις αερομεταφορές

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά τη φονική πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300.

Οι σαουδαραβικές αρχές έκλεισαν την Κυριακή (11/10) το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, ενώ αποφάσισαν τη λειτουργία των σχολείων του Ριάντ με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας.

Οι αντάρτες Χούθι απείλησαν με νέες επιθέσεις σε ολόκληρη τη Σαουδική Αραβία, καλώντας αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις τους. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος του βασιλείου αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεων του κινήματος.

Με λεωφορεία ο επαναπατρισμός πολιτών μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου

Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Κουβέιτ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οργανώνει δρομολόγια λεωφορείων για τη μεταφορά Σαουδαράβων πολιτών πίσω στο βασίλειο, μετά τις ακυρώσεις πτήσεων που προκάλεσαν οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

📹The moment the Yemeni rocket reaches #King_Khalid_Airport in Riyadh. ⚠️#AnsarAllah warning after deadly Riyadh airport strike: ‘We’ll keep attacking, don’t fly there’ ▪️Riyadh's International Airport remained closed after a missile strike killed 12 & wounded 309; Western sources say no warning was issued before impact, while Trump is weighing US participation in Saudi strikes against the Houthis 📍Authorities report #airtraffic has since been restored #SaudiArabia | #Yemen https://t.co/DELtZDxqx7 — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 11, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει λεωφορεία για όσους πολίτες επιθυμούν να επιστρέψουν στο Ριάντ και των οποίων οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν αποδεικτικό της ακυρωμένης κράτησης.

Στο μεταξύ και στο αεροδρόμιο της Ντάκα παραμένουν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι από το Μπανγκλαντές μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Η επίθεση του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Ριάντ θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν σημειωθεί στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία και σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο βασίλειο και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν, Χούθι. «Τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

MAJOR HOUTHI ATTACK SaudiArabia A massive attack at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia 13 people have been kill*d... #Riyadh #Houthis https://t.co/HQvfV6edkT — Sweta Srivastava (@swetasamadhiya) October 11, 2026

Οι Χούθι, χωρίς να αναλάβουν επισήμως την ευθύνη για το χτύπημα, προειδοποίησαν ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν πιθανοί στόχοι, καλώντας το επιβατικό κοινό να αποφεύγει τις αεροπορικές μετακινήσεις προς το βασίλειο. Εξαίρεση, όπως ανέφεραν, αποτελούν οι ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες πολίτες, δύο υπήκοοι του Μπανγκλαντές και από ένας Αμερικανός, Παλαιστίνιος, Αιγύπτιος, Ιορδανός, Σύρος και Σουδανός. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Διεθνής καταδίκη

Η επίθεση προκάλεσε διεθνή καταδίκη. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και κυβερνήσεις αραβικών χωρών καταδίκασαν το χτύπημα. Η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «οι επιθέσεις των Χούθι ωθούν την περιοχή σε μια σπείρα βίας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν την Κυριακή στο X επισημαίνοντας «Αποσταθεροποιούν κρίσιμους παγκόσμιους κόμβους μεταφορών και ενέργειας».

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