Επιστροφή στην Αγία Γη: Στο Φρέαρ του Ιακώβ αναπαύεται ο Γέροντας Ιουστίνος (εικόνες)

Με τη μέριμνα και την ευλογία του Παναγιωτάτου Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ και με την πολύτιμη αρωγή της Πρεσβείας του Ισραήλ και της Πρέσβειρας κ. Pninat Yanay, κατέστη δυνατός ο επαναπατρισμός του σκηνώματος του μακαριστού Γέροντος Ιουστίνου στους Αγίους Τόπους.



Το σκήνωμά του παρέλαβε ο Γέρων Δραγουμάνος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ματθαίος, και κατευθήνθηκε προς τον αγαπημένο του τόπο, εκεί όπου αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας, με αυταπάρνηση, πίστη και απαράμιλλο θάρρος, θέτοντας ακόμη και την ίδια του τη ζωή σε κίνδυνο.

Επέστρεψε στη γη που αγάπησε και υπηρέτησε, παρά τις δυσκολίες και τις επανειλημμένες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Επιστρέφει στο ιερό Φρέαρ του Ιακώβ, εκεί όπου η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα συνάντησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και όπου αναβλύζει το ζωντανό ύδωρ της πίστεως. Εκεί, στον ίδιο ιερό τόπο, αναπαύεται και το σκήνωμα του μαρτυρήσαντος Αγιοταφίτη Ιερομονάχου Φιλουμένου, ο οποίος σφράγισε με το αίμα του την αγάπη και την αφοσίωσή του στον Χριστό.

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Η γη που αγάπησε και υπηρέτησε υποδέχθηκε τον Γέροντα Ιουστίνο για τον τελευταίο ασπασμό. Στον τόπο της θυσιαστικής του διακονίας επέστρεψε, για να αναπαυθεί εκεί όπου χτύπησε η καρδιά του, εκεί όπου έζησε με πίστη και αυταπάρνηση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα της πνευματικής του παρουσίας.

Η Εξόδιος Ακολουθία στο Προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ



Με αισθήματα βαθιάς συγκινήσεως και σεβασμού, τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου Γέροντος Ιουστίνου, Ηγουμένου του ιερού Προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ, στην περιοχή της Νεαπόλεως (Νάμπλους) της Σαμαρείας, παρουσία της Αυτού Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ο οποίος προεξήρχε της ιεράς ακολουθίας.

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Η εξόδιος αυτή στιγμή υπήρξε ένας τελευταίος αποχαιρετισμός προς έναν κληρικό που συνέδεσε τη ζωή του με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Αγιοταφική Αδελφότητα και το ιστορικό Προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ, αφιερώνοντας επί σειρά ετών τις δυνάμεις του στη διακονία της Εκκλησίας και στη διαφύλαξη ενός τόπου με ξεχωριστή πνευματική και προσκυνηματική σημασία.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον σεβασμό, στην ιεροπρέπεια και στην ευταξία με τις οποίες τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία, όπως αρμόζει και όπως επιβάλλεται από την εκκλησιαστική παράδοση σε τέτοιες ιερές περιστάσεις, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για την εκφορά ενός Ιερομονάχου με το πνευματικό ανάστημα, την πολυετή διακονία και την προσφορά του μακαριστού Γέροντος Ιουστίνου. Η τιμή προς έναν κληρικό που αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό και στην Εκκλησία δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά έμπρακτη αναγνώριση της ιερατικής του πορείας και του έργου που αφήνει πίσω του.

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Η παρουσία των αρχόντων του τόπου, των εκπροσώπων του στρατού και της αστυνομίας, των προσκόπων, της φιλαρμονικής μπάντας και των δημοτικών αρχών προσέδωσε στην τελετή τον πρέποντα χαρακτήρα τιμής και αναγνωρίσεως, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό προς το πρόσωπο του μακαριστού Γέροντος και την πολυετή προσφορά του στον ιερό αυτό τόπο.

Ο μακαριστός Γέροντας Ιουστίνος δεν υπήρξε απλώς ο Ηγούμενος μιας ιστορικής Μονής. Συνέδεσε το όνομά του με την ανακαίνιση του ιερού Προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ και την ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που μαρτυρεί την πίστη, τον μόχθο και την αφοσίωσή του στα Πανάγια Προσκυνήματα και στην Αγιοταφική Αδελφότητα.

Σε τέτοιες στιγμές, η εκκλησιαστική ευπρέπεια, η ιεροπρέπεια και η απόδοση των οφειλόμενων τιμών δεν αποτελούν απλώς τυπικές υποχρεώσεις. Αποτελούν έκφραση τιμής προς την ιερωσύνη, αναγνώριση της πνευματικής προσφοράς και μαρτυρία σεβασμού προς εκείνον που αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας.

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Ο αποχαιρετισμός ενός Γέροντος με τέτοιο πνευματικό ανάστημα οφείλει να τελείται με σεμνότητα, τάξη και εκκλησιαστικό ήθος, με την προσευχή να συνοδεύει την έξοδο της ψυχής προς τον Κύριο.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

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