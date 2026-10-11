ΗΠΑ: Tέσσερις νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα από την τροπική καταιγίδα Isaias (βίντεο)

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Η τροπική καταιγίδα Isaias είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στις νότιες ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, ανέφεραν οι Αρχές Σάββατο.

Η καταιγίδα έφερε ισχυρούς ανέμους σ’ όλη την Αλαμπάμα, που ξερίζωσαν δέντρα, έκοψαν το ρεύμα και προκάλεσαν ζημιές, συνόψισε η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κέι Άιβι.

Κατά τα ως τώρα στοιχεία των Αρχών, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πτώσεων δέντρων σε σπίτια στη Φλόριντα και Αλαμπάμα.

Σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές των νότιων ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.com.

Η καταιγίδα έχασε μέρος της δύναμής της, αφού έφτασε πάνω από το έδαφος στη Φλόριντα, όπου σάρωσε την ακτή στον Κόλπο του Μεξικού φέρνοντας καταρρακτώδεις βροχές και βίαιους ανέμους, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και τυφώνων (NHC). Αποδυναμώθηκε γρήγορα πάνω από την Αλαμπάμα, όπου μετατράπηκε σε «μετατροπικό κυκλώνα», ανέφερε το NHC σε έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του.

Οι κάτοικοι δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου, προειδοποίησε ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ρον ΝτεΣάντις Πρόσθεσε πως είναι «πιθανό» τα νερά να συνεχίσουν να ανεβαίνουν κατά τόπους, καθώς αναμένονταν κατακρημνίσεις 10 ως 20 εκατοστών μέσα στο Σαββατοκύριακο.

🚨 #USA #FLORIDA #FL Tragic.. Stay safe 🙏🏻 🔴 FLORIDA : HURRICANE ISAIAS MADE LANDFALL NEAR DESTIN IN PANHANDLE late Friday night with 105 mph sustained wind. 📹 Moment the roof was ripped off a hotel in Pensacola #Hurricane #Isaias #Huracán https://t.co/uvX9ybjnWH — LW World News (@LW_WorldNews) October 10, 2026

Ο κυκλώνας κινείται προς βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κι αναμένεται να αποδυναμωθεί περνώντας από τις κοιλάδες των Πολιτειών Τενεσί και Οχάιο, κατά το NHC.

Προτού υποβαθμιστεί, ο Isaias ήταν κυκλώνας κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας 165 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Μπροστά στους κινδύνους καταστροφικών ανέμων, σφοδρών κυμάτων και καταρρακτωδών βροχών κολοσσιαίων διαστάσεων, πολιτείες με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, ιδίως η Φλόριντα και η Αλαμπάμα, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έδωσαν εντολές να υπάρξουν εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων.

Ο Isaias είναι ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στον Ατλαντικό, όπου η κυκλωνική δραστηριότητα -κατά κανόνα αρχίζει τον Ιούνιο και διαρκεί ως τα τέλη Νοεμβρίου- χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα ήπια ως τώρα, εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.

🇺🇸🌪️ Huracán Isaías impacta la costa de Estados Unidos El huracán Isaías azota zonas costeras de Estados Unidos con vientos de hasta 100 mph (161 km/h), provocando daños como el desprendimiento de señales de tránsito e inundaciones por la marejada ciclónica. Autoridades mantienen vigilancia ante los efectos del fenómeno y piden a la población seguir las indicaciones de seguridad. #Internacional #EstadosUnidos #HuracánIsaías #Clima — VCN Noticias (@VCNNoticiasmx) October 10, 2026

Καθώς τροποποιεί την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τις πιέσεις σε μεγάλη κλίμακα, το Ελ Νίνιο τείνει σε ανάσχεση των κυκλώνων στον Ατλαντικό και αντίθετα ενίσχυση των τυφώνων στον Ειρηνικό -- όπου ήδη φέτος έχουν καταγραφτεί τρία τέτοια φαινόμενα μέγιστης κατηγορίας.

Γεννημένη στον ωκεανό αυτόν, η καταιγίδα Rachel αναμένεται να φθάσει σήμερα Κυριακή κοντά στα σύνορα ανάμεσα στην Καλιφόρνια και το Μεξικό, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), ενώ προκάλεσε ήδη ζημιές, λόγω της θαλασσοταραχής που φέρνει.

Επίσης στον Ειρηνικό, τυφώνας κατηγορίας 4, Simon, αναμένεται σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στη λουτρόπολη Πουέρτο Βαγιάρτα, στο Μεξικό, όπου ο στρατός προχώρησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων παράκτιων χωριών.

Αεροδρόμια στη Φλόριντα ανέστειλαν το Σαββάτο προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ εργαζόμενοι σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, μεταφέρθηκαν στις ακτές.

Ανεστάλη από την Παρασκευή η λειτουργία εγκαταστάσεων που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό παραγωγικό δυναμικό ως προς την παραγωγή φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η καταιγίδα Isaias απειλεί περιοχή με αρκετά διυλιστήρια, προκαλώντας ακόμη περισσότερη αναστάτωση στον τομέα της ενέργειας, ήδη υπό πίεση λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε χθες την αποδέσμευση «ως και τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών» από τα αμερικανικά στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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