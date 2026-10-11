Σαουδική Αραβία: Αναφορές για τουλάχιστον 12 νεκρούς από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τους New York Times, κατά την επίθεση που έγινε το Σάββατο (10/10/26) στο διεθνές αεροδρομίου του Ριάντ, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα από τα θύματα ήταν αιγυπτιακής υπηκοότητας μέλος πληρώματος σαουδαραβικής αεροπορικής εταιρείας και ένα άλλο θύμα, ήταν Παλαιστίνιος με αιγυπτιακό διαβατήριο.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για «επίθεση» και διπλωματική πηγή που δεν κατονομάσθηκε δήλωσε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) η ισχυρή έκρηξη στη Σαουδική Αραβία, προκλήθηκε από χτύπημα πυραύλου των Χούθι της Υεμένης.

Εκτός από τους νεκρούς, από την επίθεση αναφέρονται δεκάδες τραυματίες. Στην πλειονότητά τους είναι Σαουδάραβες.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ με πυραύλους από τους Χούθι, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς ταξιδιώτες απομακρύνθηκαν από διάφορους χώρους του αεροδρομίου, ενώ περισσότερα από δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», ανέφερε νοσοκομειακή πηγή, προσθέτοντας ότι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία.

Breaking 💥 ⚡ — Footage from Terminal 3 at #KingKhalid International Airport in #Riyadh following a #Houthi Missile Strike. #SaudiArabia 🇸🇦 https://t.co/D9EaNxebHZ — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 10, 2026

Γιατροί κλήθηκαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε “σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε η ιατρική πηγή διευκρινίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και την διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει διακοπεί προσωρινά εν αναμονή της εκτίμησης των ζημιών και του ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Πολλές δυτικές πρεσβείες συνέστησαν στο προσωπικό τους και στους υπηκόους τους να αποφύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσε δυτικός διπλωμάτης στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Το αεροδρόμιο είναι μη στρατιωτικός στόχος»

Διπλωματική πηγή δήλωσε στο AFP ότι πίσω από την πυραυλική επίθεση βρίσκονται οι Χούθι της Υεμένης.

«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε, ο πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00».

Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη, ενώ ακολούθησε η απομάκρυνση επιβατών από τμήματα του αεροδρομίου.

Μέχρι τις πρώτες αναφορές, τόσο το γραφείο της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τα μέσα ενημέρωσης όσο και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας δεν είχαν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

🇸🇦 BREAKING | Loud blast at Riyadh airport as travellers evacuated and airlines cancel flights: Report More than a dozen ambulances were seen rushing to Riyadh's ‌international airport and travellers were evacuated from parts of the facility after a loud blast was heard there on Saturday, Reuters quoted an eyewitness. Saturday's incident comes amid an escalation of missile ​strikes by Yemen's Iran-aligned Houthi on the kingdom. The airport ⁠has already been attacked twice this week, leaving four people ​dead and others wounded, and badly damaging an aircraft. The Saudi government's media ​office and the Saudi civil aviation authority did not immediately respond to requests for comment on the incident. The airport urged passengers to contact their airlines ‌directly ⁠and check their flight status before heading there. — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) October 10, 2026

Ακυρώσεις πτήσεων και οδηγίες προς τους επιβάτες

Μετά την έκρηξη, το διεθνές αεροδρόμιο King Khaled κάλεσε τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις στις πτήσεις τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν αρκετές πτήσεις από και προς το Ριάντ, ενώ ορισμένες ακυρώσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα.

Η νέα επίθεση έρχεται μετά από άλλα χτυπήματα που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο ίδιο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από εκείνες τις επιθέσεις είχαν χάσει τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί αρκετοί ακόμη, ενώ είχε καταστραφεί και αεροσκάφος της Saudia.

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