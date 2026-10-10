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ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Nέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Ακυρώθηκαν πτήσεις

εκρήξεις - Σαουδική Αραβία
clock 18:19 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία σημειώθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με δύο τοπικούς αξιωματούχους, προκαλώντας νέα αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας δέχτηκε νέα επίθεση, όπως δήλωσαν το Σάββατο δύο τοπικοί αξιωματούχοι, δύο ημέρες αφότου σκοτώθηκαν εκεί τρεις Σαουδάραβες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένας πιλότος.

Το αεροδρόμιο, King Khaled International Airport, παρότρυνε τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρίες και να διαπιστώνουν την κατάσταση της πτήσης τους, πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia, ενώ καπνός είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.

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