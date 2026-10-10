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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων μετά τη δημιουργία του επίσημου φορέα

Άδωνις
clock 17:18 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις, ενώ εξετάζονται ακόμη 36 αναφορές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από τον Σύλλογο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και οι εννέα περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία του επίσημου φορέα των διαιτολόγων - διατροφολόγων, μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αναφορών του Συλλόγου.

«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος. Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου hdna.gr/anafores/ Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό», αναφέρει στην ανάρτησή του. 

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

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