Στο Καστελλόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης: Συνάντηση με τον δήμαρχο και επίσκεψη στη Ρω

Με συνάντηση στο Δημαρχείο Μεγίστης συνεχίζεται σήμερα, δεύτερη ημέρα, η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στο Καστελλόριζο.

Η συνάντηση με τον δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί, παρουσία τριών αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Κατά τη διάρκειά της, ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε αναλυτικά από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους για τα ζητήματα που απασχολούν το ακριτικό νησί, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Καστελλόριζο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, το κομματικό στέλεχος Παναγιώτης Κουνάκης και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στο Καστελλόριζο.Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής αναμένεται να μεταβεί και στη νησίδα Ρω.

Χθες, πρώτη ημέρα της παρουσίας του στο Καστελλόριζο, ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το σχολείο, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το στρατόπεδο «Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάββα».

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