Αλέξης Τσίπρας: Πού θα πάει και ποιούς θα δει στην Κρήτη

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Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα (12/10) και αύριο Τρίτη (13/10) ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ekriti ο κ. Τσίπρας θα έχει στις 13.30 συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα Μανώλη Σταυρουλάκη στο παλιό ΚΤΕΟ, στο ύψος του ΒΟΑΚ.

Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Οροπέδιο Λασιθίου όπου στις 15.00 περίπου θα μεταβεί σε περιοχές που καταστράφηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες και θα συνομιλήσει με αγρότες της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας όπου εκτός από επαφές με τοπικούς φορείς, θα μιλήσει σε συγκέντρωση.

Αμέσως μετά θα επιστρέψει στο Ηράκλειο όπου και θα διανυκτερεύσει.

Παράλληλα, τομεάρχες της ΕΛ.ΑΣ θα έχουν επαφές με δημάρχους και φορείς, και συγκεκριμένα ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος Κώστας Λαγουβάρδος θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Πλιώνης θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Διοίκηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτη στην περιοχή της Όασης, ενώ ο τομεάρχης Υποδομών Νίκος Τριάντος θα συναντηθεί με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Στις 11.00 το πρωί της Τρίτης ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου, και το απόγευμα, διαδοχικά τα Λιβάδια, τα Ζωνιανά και τα Ανώγεια.

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