Γλυφάδα: Στρατολόγηση οπαδών και ομάδες εκβιαστών ερευνά το ελληνικό FBI για τη δολοφονία του «Παπαγάλου»

Το παρελθόν του 52χρονου Ν.Γ., ο οποίος δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Γλυφάδα, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι αξιωματικοί του Ελληνικού FBI, αναζητώντας τα κίνητρα πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεσή του.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο με πολυετή παρουσία τόσο στον χώρο της νύχτας όσο και στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας, με διασυνδέσεις που είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές.

Ποιος ήταν ο "Παπαγάλος" που εκτελέστηκε εν ψυχρώ στη Γλυφάδα

Ο 52χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», είχε συνδεθεί με την ομάδα του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια», ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος εκβιαστών, στο οποίο ο Μοσχούρης φερόταν να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο. Ο Ν.Γ. είχε εργαστεί επίσης ως άνθρωπος της ασφάλειας σε γνωστά νυχτερινά κέντρα, κυρίως στην παραλιακή.

Η στρατολόγηση νεαρών οπαδών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε γνώση υψηλόβαθμων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας καταγραφόταν έντονη κινητικότητα, με πρόσωπα που διεκδικούσαν επιρροή στην εξέδρα να επιχειρούν παράλληλα τη συγκρότηση νέων ομάδων εκβιαστών, με αντικείμενο κυρίως την παροχή «προστασίας» σε καταστήματα.

Μεταξύ των προσώπων που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρούσαν να συγκροτήσουν δικές τους ομάδες βρισκόταν και ο Ν.Γ., ενώ αντίστοιχες κινήσεις αποδίδονταν και σε στελέχη αντίπαλων εσωτερικών στρατοπέδων. «Στοχεύουν να στήσουν ξανά από την αρχή ομάδες κρούσης, στρατολογώντας νεαρούς που έχουν εκτόπισμα και δύναμη για να κάνουν δουλειές που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό», είχε επισημάνει χαρακτηριστικά ανώτατος αξιωματικός της ΔΑΟΕ.

Η ανησυχία των αστυνομικών αρχών επικεντρωνόταν κυρίως στην ευαλωτότητα νεαρών οπαδών, οι οποίοι κινδύνευαν να μετατραπούν σε εκτελεστικά όργανα οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Τα ανοιχτά μέτωπα και η έρευνα

Ο Ν.Γ. είχε απασχολήσει τις αρχές και για αιματηρές αντιπαραθέσεις στον οπαδικό χώρο, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί με υποθέσεις πυροβολισμών και εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, ενώ το 2024 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Πλέον, οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή της δολοφονίας και εξετάζουν τις τελευταίες επαφές του 52χρονου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο οι παλαιότερες διασυνδέσεις του με τον κόσμο της νύχτας όσο και οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της οργανωμένης εξέδρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ποια από αυτές τις κατευθύνσεις συνδέεται με τη δολοφονία του.

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