Αλλάζουν υαλοκαθαριστήρες χωρίς άδεια και απαιτούν χρήματα

Μια απλή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ ή η αναμονή σε κάποιο λιμάνι μπορεί να μετατραπεί σε ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για έναν οδηγό. Άγνωστα άτομα πλησιάζουν το αυτοκίνητό του, ισχυρίζονται ότι οι υαλοκαθαριστήρες είναι χαλασμένοι ή επικίνδυνοι και προχωρούν στην αντικατάστασή τους, πολλές φορές χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Αμέσως μετά απαιτούν χρήματα για τα ανταλλακτικά και την εργασία, δημιουργώντας ένα τετελεσμένο γεγονός και ασκώντας πίεση στον ιδιοκτήτη. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει καταγγελίες στην Ελλάδα, με περιστατικά που έχουν απασχολήσει ακόμη και τις αρμόδιες Αρχές.

Μία από τις χαρακτηριστικότερες καταγγελίες δημοσιοποιήθηκε και αφορούσε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη Ραφήνα. Σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη, δύο άνδρες φέρονταν να προσεγγίζουν σταθμευμένα αυτοκίνητα και να αλλάζουν τους υαλοκαθαριστήρες τους, ζητώντας στη συνέχεια χρήματα από τους οδηγούς. Όπως υποστήριζε ο καταγγέλλων, ακόμη και όταν κάποιος αρνούνταν να πληρώσει, τα άτομα επέμεναν και δεν απομακρύνονταν εύκολα.

Στην ίδια ανάρτηση γινόταν αναφορά σε μικρό κίτρινο Peugeot, χωρίς όμως η περιγραφή αυτή να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την Αστυνομία. Η μέθοδος στηρίζεται κυρίως στον αιφνιδιασμό και στην ψυχολογική πίεση. Ο οδηγός ακούει ξαφνικά ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στο αυτοκίνητό του, ενώ κάποιος εμφανίζεται πρόθυμος να το αποκαταστήσει επιτόπου.

Σε ορισμένες καταγγελίες περιγράφονται ακόμη και παρεμβάσεις στους υπάρχοντες υαλοκαθαριστήρες, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι φθαρμένοι ή δεν λειτουργούν σωστά. Όταν ολοκληρωθεί η υποτιθέμενη επισκευή, η απαίτηση πληρωμής συνοδεύεται από έντονη επιμονή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την παρουσία δεύτερου ατόμου.

Ιδιαίτερα ευάλωτος μπορεί να αισθανθεί κάποιος που βρίσκεται μόνος του, έχει παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο ή βιάζεται να αποχωρήσει. Επιπλέον, η πρόχειρη τοποθέτηση ενός ακατάλληλου υαλοκαθαριστήρα μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα ορατότητας ή ακόμη και ζημιά στο παρμπρίζ.

Οι συλλήψεις και οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί



Η υπόθεση δεν περιορίζεται στη Ραφήνα. Καταγγελίες για τη δραστηριότητα ατόμων που προσέγγιζαν οδηγούς στο λιμάνι της Αρκίτσας, υποστηρίζοντας ότι είχαν πρόβλημα οι υαλοκαθαριστήρες των αυτοκινήτων τους, προκάλεσαν την παρέμβαση του τότε υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια. Διατάχθηκε διοικητική διερεύνηση από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας, ενώ το Λιμενικό ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 25 και 46 ετών, για παράνομη άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο λιμάνι της Αρκίτσας.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν έξι υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου χωρίς συσκευασία, καθώς και συσκευασίες μαγειρικών μαχαιριών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επέβαλαν τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Πρόκειται για επίσημα καταγεγραμμένη παράνομη εμπορική δραστηριότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδείχθηκε και εξαναγκαστική αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στη Ραφήνα, εξάλλου, είχαν προηγηθεί στις 11 Αυγούστου 2026 δύο συλλήψεις ανδρών, ηλικίας 35 και 38 ετών, από στελέχη του Λιμενικού. Οι δύο κατηγορήθηκαν για εγκληματική οργάνωση, κλοπή, διακεκριμένη κλοπή και απάτη, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν αντικείμενα και πειστήρια παράνομης δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο στοιχείο που να συνδέει αυτές τις συλλήψεις με την καταγγελία για τους υαλοκαθαριστήρες, η οποία δημοσιοποιήθηκε αρκετές ημέρες αργότερα. Είναι επομένως σημαντικό να διαχωρίζονται οι επιβεβαιωμένες αστυνομικές και λιμενικές ενέργειες από καταγγελίες πολιτών που δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί ανεξάρτητα.

Τι λέει ο νόμος



Το σημαντικότερο που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι ότι η τοποθέτηση ενός ανταλλακτικού χωρίς προηγούμενη συμφωνία δεν δημιουργεί αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής. Ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, και ειδικότερα το άρθρο 4ζ για την παροχή μη παραγγελθέντων αγαθών και υπηρεσιών, προστατεύει τον καταναλωτή από τη χρέωση για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχει ζητήσει. Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ προβλέπει ότι η απουσία απάντησης δεν ισοδυναμεί με συναίνεση.

Συνεπώς, όταν πρόκειται για εμπορική συναλλαγή, κανείς δεν μπορεί να επιβάλει στον οδηγό μια εργασία ή αγορά, απλώς και μόνο επειδή προχώρησε αυθαίρετα στην εκτέλεσή της. Εφόσον μάλιστα χρησιμοποιούνται απειλές, εξαπάτηση ή προκαλείται φθορά στο όχημα, μπορεί να προκύπτουν και ζητήματα ποινικής ευθύνης, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες του περιστατικού.

Εάν κάποιος άγνωστος προσεγγίσει το αυτοκίνητο και επιχειρήσει να επέμβει στους υαλοκαθαριστήρες, ο οδηγός πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί καμία εργασία και να αποφύγει την αντιπαράθεση. Αν αντιμετωπίσει πιεστική ή απειλητική συμπεριφορά, είναι προτιμότερο να παραμείνει μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο, εφόσον αυτό είναι ασφαλές, και να επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση στο 100 ή με το 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Ελληνική Αστυνομία δέχεται επίσης δωρεάν SMS στον αριθμό 100. Χρήσιμο είναι να καταγραφούν, χωρίς να διακινδυνεύσει η προσωπική ασφάλεια, η ώρα, το σημείο, η περιγραφή των ατόμων και τα στοιχεία του οχήματος με το οποίο μετακινούνται. Αν έχει ήδη καταβληθεί ποσό ή έχει προκληθεί ζημιά, πρέπει να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού ενημερώνεται και η αρμόδια Λιμενική Αρχή.

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