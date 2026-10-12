Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: «Γλυπτά, Πήλινα, Χρυσά, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ»

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Συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, διοργανώνει Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: «Γλυπτά, Πήλινα, Χρυσά, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ», στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2026.

Το εργαστήριο σκοπό έχει τη γνωριμία των νέων (Γυμνασίου – Λυκείου) με τη Συντήρηση Αρχαιοτήτων.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει:

α. Γνωριμία με την επιστήμη της Συντήρησης, με προβολή ενημερωτικού υλικού, με την παρουσίαση της λειτουργίας οργάνων και εργαλείων. Ακολουθεί η εμπειρία της αναγνώρισης της κατάστασης διατήρησης επιλεγμένων αρχαίων αντικειμένων.



β. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου οι μαθητές καλούνται να παίξουν τον ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων και να ανακαλύψουν την ομορφιά της ανασύνθεσης ενός αντίγραφου κεραμικού αντικειμένου.

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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τίτλος: «Γλυπτά, Πήλινα, Χρυσά, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ» - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Ημερομηνία: Πέμπτη 15.10.2026 & Παρασκευή 16.10.2026

Ώρα: 10.00 – 11.00 | 11.00 – 12.00 | 12.00 – 13.00

Θέμα: Γνωριμία με επιστήμη της Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργαστήριο προσομοίωσης συντήρησης αρχαίων έργων

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Φουαγιέ (Ισόγειο)

Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ.: 2810279093 | [email protected]

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