Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων σε αεροδρόμια και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης έχει εισέλθει πλέον η Μέση Ανατολή, με φόντο τα νέα αεροπορικά πλήγματα στις πρωτεύουσες της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης, μόλις μία ημέρα μετά τη φονική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας – την πιο θανατηφόρα επίθεση που έχει δεχτεί το βασίλειο εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα “αγνώστου ταυτότητας βλήμα” έπληξε την Κυριακή το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι ένας κάτοικος Πακιστάν έχασε τη ζωή του και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο τελευταίο αυτό πλήγμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο “Βασιλιάς Χαλίντ”. Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές, το μέγεθος των οποίων βρισκόταν ακόμη υπό εκτίμηση.

Στην Υεμένη, τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τους Χούθι ανέφεραν την Κυριακή ότι σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά. Το υπουργείο Υγείας που υπάγεται στους Χούθι δήλωσε ότι ένα παιδί σκοτώθηκε επίσης από πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Ανίς αλ Ασμπάχι, εκπρόσωπο του υπουργείου, οι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές έχουν κοστίσει τη ζωή σε 91 ανθρώπους από τις 3 Σεπτεμβρίου, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Στο στόχαστρο τα αεροδρόμια του Βασιλείου

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά του αεροδρομίου του Ριάντ έρχονται εν μέσω μιας σειράς από ολοένα και πιο έντονα χτυπήματα της πολιτοφυλακής κατά ζωτικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες ημέρες, τα οποία έχουν κλονίσει το βασίλειο και έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην πρωτεύουσά του.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times, το Διεθνές Αεροδρόμιο “Βασιλιάς Φαχντ” στο Νταμάμ, ένα σημαντικό αεροδρόμιο στα ανατολικά του βασιλείου, δέχτηκε επίσης επίθεση την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε την Κυριακή ότι μια επιχείρηση με στόχο το αεροδρόμιο του Νταμάμ έπληξε την εγκατάσταση και “διέκοψε την αεροπορική κυκλοφορία”.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ανέφερε σε σχετική ειδοποίηση ότι είναι ενήμερη για τις επιθέσεις της Κυριακής στα αεροδρόμια, προειδοποιώντας τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να επιδεικνύουν “άκρα προσοχή κατά τη χρήση όλων των μεγάλων αεροδρομίων” και απαιτώντας ειδική έγκριση για τη χρήση εκείνων στο Ριάντ, το Νταμάμ και τη Τζέντα. Η πρεσβεία απαγόρευσε επίσης κάθε “ταξίδι σε ακτίνα 20 μιλίων από τα σύνορα με την Υεμένη λόγω κινδύνων ασφαλείας”.

Μία ημέρα νωρίτερα, το πλήγμα των Χούθι σε τερματικό σταθμό επιβατών στο αεροδρόμιο του Ριάντ αποτέλεσε την πιο θανατηφόρα επίθεση σε αραβική χώρα του Κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο. Η επίθεση εκείνη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Την Κυριακή, η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός υπήκοος που είχε τραυματιστεί στην επίθεση υπέκυψε επίσης.

Μια σύρραξη που διαλύει το αίσθημα ασφάλειας

Η τελευταία κλιμάκωση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν η πολιτοφυλακή κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά ενώ ένα ιρανικό αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί.

Οι μάχες εντάθηκαν τον περασμένο μήνα, με τους Χούθι να καταλαμβάνουν την ακτή της Υεμένης στην Κόκκινη Θάλασσα από την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Υποστηριζόμενες από σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν αντεπίθεση την περασμένη εβδομάδα, βυθίζοντας ξανά τη χώρα σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Αυτή η σύγκρουση που εξαπλώνεται, θέτοντας σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας να μετατραπεί σε παγκόσμιο επιχειρηματικό και τουριστικό κόμβο, έχει διαβρώσει το αίσθημα ασφάλειας που οι Σαουδάραβες διατηρούσαν σε μεγάλο βαθμό καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών του πολέμου στη γειτονική Υεμένη. Την Κυριακή, τα σχολεία σε όλο το Ριάντ ενημέρωσαν τους γονείς ότι τα μαθήματα με φυσική παρουσία ακυρώνονται για την εβδομάδα. Πολλοί χώροι εργασίας ενημέρωσαν επίσης τους υπαλλήλους ότι μπορούν να εργαστούν από το σπίτι.

Δοκιμασμένοι από χρόνια συγκρούσεων, οι Χούθι έχουν λίγα να χάσουν συγκριτικά και έχουν σκληραγωγηθεί μετά από αλλεπάλληλες αναμετρήσεις με ισχυρότερους και πλουσιότερους εχθρούς.

Με την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από το Ιράν, οι Χούθι έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή όπλων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν ολοένα και πιο σύνθετες διασυνοριακές επιθέσεις, σύμφωνα με αναλυτές.

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