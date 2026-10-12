Μενίδι: Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι της 89χρονη -Εξετάζεται ο γιος της ως ύποπτος

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Νεκρή εντοπίστηκε, sε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδι μία 89χρονη.

Tο περιστατικό αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10), σε μονοκατοικία επί της οδού Σουλίου, όπου η 89χρονη διέμενε μαζί με τον γιο της. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ο 69χρονος ανιψιός της ενημέρωσε τις Αρχές για φωνές που ακούγονταν από την κατοικία.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 89χρονη νεκρή με μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό ενώ ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο από την πρώτη εικόνα – σύμφωνα με πληροφορίες – έκανε λόγο για θάνατο πιθανόν από ασφυξία.

Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προσδιορίστηκε περίπου στις 6 χθες το απόγευμα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα προσήχθη από τις Αρχές.

Τόσο η ίδια η ηλικιωμένη, όσο και ο γιος της ήταν ρακοσυλλέκτες, και ως εκ τούτου το σπίτι τους ήταν σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

Οι αστυνομικό λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

Με προβλήματα ψυχικής υγείας ο γιος

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, μητέρα και γιος είχαν κατά το παρελθόν έντονους καβγάδες.

Ο 62χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος για τον θάνατο της μητέρας του. Κατά πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει παραδεχθεί ότι συνεπλάκη μαζί της, ενώ φέρεται να ισχυρίζεται ότι η 89χρονη έπεσε θύμα ληστείας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηλικιωμένη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τόσο τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διεξαχθεί στο Νεκροτομείο Αθηνών, όσο και όσα θα προκύψουν από την εξέταση του 62χρονου γιου της και του 69χρονου ανιψιού της.

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