Μ. Καραμαλάκης: Ναι στο πατίνι, όχι στη ζούγκλα - Η πόλη δεν είναι δωρεάν αποθήκη ιδιωτικού στόλου

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Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελή Ρυακιωτάκη, αποστέλλει ο Μιχάλης Καραμαλάκης. Ο επικεφαλής της παρατάξεως «Ηράκλειο, η Πόλη μας» θέτει ως θέμα τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιρειών κοινόχρηστης χρήσεως.

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι τα οχήματα αφήνονται σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, συχνά μπροστά σε διαβάσεις. Το ζήτημα αφορά κάθε πεζό και κάθε συμπολίτη με αμαξίδιο.

Ο επικεφαλής αναγνωρίζει το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας και την επιχείρηση της 15ης Μαΐου. Διευκρινίζει ότι η παρέμβαση δεν στρέφεται κατά της μικροκινητικότητας. Στόχος είναι να μη χαθεί άδικα καμία ζωή, και το όριο των δεκαεπτά ετών να εφαρμόζεται στην πράξη.

«Άλλο η νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και άλλο η ανεξέλεγκτη κατάληψη του δημόσιου χώρου. Δεν μπορεί η πόλη να μετατρέπεται σε δωρεάν αποθήκη ενός ιδιωτικού στόλου.»

Η παράταξη σημειώνει ότι, με τον μη καθορισμό χώρων στάθμευσης, ο Δήμος χάνει έσοδα. Άλλοι δήμοι, όπως ο Δήμος Αθηναίων, έχουν ήδη ορίσει θέσεις με ετήσιο τέλος.

Ζητά τον αριθμό των εταιρειών και των οχημάτων. Ζητά επίσης πόσα πατίνια κατασχέθηκαν πριν και μετά την ψήφιση του νόμου, στις 21 Ιουλίου, πού φυλάσσονται και αν έχουν αποδοθεί.

Ερωτά με ποια πράξη αποφασίστηκε η μη παραχώρηση θέσεων, τι θα ισχύσει από το 2027 και αν έχουν εκτιμηθεί τα έσοδα που χάνονται.

Προτείνει πέντε σημεία: τοπικό κανονισμό, χαρτογραφημένες θέσεις, ψηφιακό αποκλεισμό και έλεγχο ταυτότητας, κοινό πρωτόκολλο Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας, συνεχή ενημέρωση των νέων.

«Δεν περιμένουμε το επόμενο ατύχημα για να ανακαλύψουμε τους κανόνες. Οι κανόνες μπαίνουν πριν από το ατύχημα.»

Η παράταξη ζητά τα στοιχεία κατ' άρθρο 5 του ν. 2690/1999 και την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε,

Τα ηλεκτρικά πατίνια των εταιρειών κοινόχρηστης χρήσεως κυκλοφορούν καθημερινά στην πόλη μας. Αφήνονται σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, συχνά μπροστά σε διαβάσεις. Το ζήτημα αφορά κάθε πεζό, κάθε γονέα και κάθε συμπολίτη που κινείται με αμαξίδιο.

Τον Μάιο ο Δήμος δήλωσε ότι για φέτος δεν θα ορίσει θέσεις, εν αναμονή του νέου νόμου. Τον Ιούλιο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια. Πρόσθεσε ότι η μη παραχώρηση θέσεων ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή.

Ο ν. 5322/2026 ψηφίστηκε στις 21 Ιουλίου και δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου. Ορίζει κατώτατο όριο ηλικίας τα δεκαεπτά έτη και υποχρεωτική ασφάλιση, ενώ προβλέπει ηλεκτρονικό μητρώο. Η δυνατότητα του Δήμου να καθορίζει χώρους στάθμευσης για τα πατίνια υπήρχε ήδη στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναγνωρίζουμε το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση της 15ης Μαΐου ήταν αναγκαία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου της 30ής Ιουνίου, κατασχέθηκαν τριάντα τρία πατίνια, ενώ η υπηρεσία ενισχύθηκε με δεκαεννέα νέα στελέχη.

Ναι στο πατίνι, όχι στη ζούγκλα. Η παρέμβασή μας δεν στρέφεται κατά της μικροκινητικότητας. Στόχος μας είναι να μη χαθεί άδικα καμία ζωή, ούτε αναβάτη ούτε πεζού. Το όριο των δεκαεπτά ετών προστατεύει τα παιδιά μας και πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη.

Στο Ηράκλειο υπάρχουν στην πράξη πατίνια ιδιωτικών εταιρειών, αλλά μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει δηλώσει ότι δεν έχει αδειοδοτήσει εταιρεία για χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Άλλο η νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και άλλο η ανεξέλεγκτη κατάληψη του δημόσιου χώρου.

Μια εταιρεία μπορεί ως επιχείρηση να εκμισθώνει ηλεκτρικά πατίνια, αλλά δεν μπορεί να καταλαμβάνει αυθαίρετα πεζοδρόμια, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους για μαζική απόθεση του στόλου της. Δεν μπορεί η πόλη να μετατρέπεται σε δωρεάν αποθήκη ενός ιδιωτικού στόλου.

Με τον μη καθορισμό χώρων στάθμευσης χάνει έσοδα ο Δήμος. Άλλοι δήμοι έχουν ήδη καθορίσει χώρους και έχουν εκδώσει κανονισμό. Ο Δήμος Αθηναίων, με κανονισμό του Νοεμβρίου 2025, όρισε θέσεις για τις εταιρείες με ετήσιο τέλος ανά θέση. Στο Ηράκλειο τα οχήματα καταλαμβάνουν τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς κανένα αντίτιμο.

Θα θέλαμε, πρώτα, να μας ενημερώσετε πόσες εταιρείες κοινόχρηστων πατινιών δραστηριοποιούνται στην πόλη και με πόσα οχήματα. Έχει ζητήσει ο Δήμος από τους παρόχους στοιχεία στόλου και κινήσεων, όπως επιτρέπει ο νόμος;

Μας ενδιαφέρει, εν συνεχεία, ο απολογισμός των κατασχέσεων. Πόσα πατίνια κατασχέθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ψήφιση του νόμου, στις 21 Ιουλίου; Πόσα κατασχέθηκαν από την ψήφιση έως σήμερα; Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε εταιρείες για μαζική απόθεση και πόσα πρόστιμα εισπράχθηκαν;

Χρήσιμο θα ήταν επίσης να μάθουμε τι απέγιναν τα κατασχεθέντα πατίνια. Πού φυλάσσονται; Έχουν αποδοθεί στις εταιρείες, και με ποια καταβολή;

Ζητούμε ακόμη να γνωρίζουμε με ποια πράξη και από ποιο όργανο αποφασίστηκε η μη παραχώρηση θέσεων που ανακοινώθηκε τον Μάιο. Για ποιο χρονικό διάστημα ισχύει, και τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027;

Μας απασχολούν, επιπλέον, τα έσοδα του Δήμου. Έχει εκτιμηθεί το τέλος που θα εισέπραττε ο Δήμος από καθορισμένες θέσεις; Έχουν μελετηθεί οι κανονισμοί που έχουν ήδη εκδώσει άλλοι δήμοι;

Τέλος, το ουσιωδέστερο: έχει υποδείξει ο Δήμος στους παρόχους πεζόδρομους και περιοχές όπου τα οχήματα πρέπει να ακινητοποιούνται αυτόματα, όπως προβλέπει ο νόμος; Προτίθεστε να φέρετε κανονιστική απόφαση για οργανωμένες θέσεις με αυστηρούς όρους, και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Η πρότασή μας έχει πέντε σημεία. Πρώτο, τοπικός κανονισμός για κίνηση και στάθμευση, στο μέτρο των δημοτικών αρμοδιοτήτων. Δεύτερο, σαφώς χαρτογραφημένες θέσεις στάθμευσης, μόνο όπου δεν εμποδίζουν τον πεζό. Τρίτο, ψηφιακός αποκλεισμός των πεζοδρόμων και ψηφιακός έλεγχος ταυτότητας, ώστε κανένας ανήλικος να μην ξεκλειδώνει πατίνι. Τέταρτο, κοινό επιχειρησιακό πρωτόκολλο Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας. Πέμπτο, συνεχής ενημέρωση, ιδιαίτερα των νέων.

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών, δηλαδή νυχτερινή περισυλλογή, απομάκρυνση μέσα σε σύντομη προθεσμία και μηνιαία στοιχεία, βαρύνουν τους παρόχους. Δεν προκαλούν πρόσθετη δαπάνη για τον δημοτικό προϋπολογισμό.

Παρακαλούμε για την αποστολή των αιτούμενων στοιχείων εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Ζητούμε επίσης την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πλήρη διοικητικό φάκελο.

Δεν περιμένουμε το επόμενο ατύχημα για να ανακαλύψουμε τους κανόνες. Οι κανόνες μπαίνουν πριν από το ατύχημα.

Ναι στο πατίνι, όχι στη ζούγκλα. Κανόνες που προστατεύουν τα παιδιά μας και τους πεζούς.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Καραμαλάκης, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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