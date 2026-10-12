Τι θα φάμε σήμερα; Στριφτά κρουασίνια με πέστο

Υλικά



2 φλ. τσαγιού κέιλ, χοντροκομμένο



1/4 φλ. τσαγιού ωμά καρύδια



1/2 φλ. τσαγιού τριμμένη παρμεζάνα



1 σκελίδα σκόρδο, ξεφλουδισμένη



1 κ. σ. χυμό λεμονιού



1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



Αλάτι και πιπέρι



2 φύλλα σφολιάτας, αποψυγμένα



1 αυγό, χτυπημένο







Εκτέλεση



Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200 βαθμούς και παράλληλα βάλτε μια μικρή κατσαρόλα με νερό να βράσει.



Ρίξτε το κέιλ στο νερό και αφήστε το να μαγειρευτεί για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να αποκτήσει έντονο πράσινο χρώμα και να μαραθεί ελαφρώς. Στραγγίστε το, αφήστε το να κρυώσει και πιέστε το καλά για να απομακρύνετε τα περιττά υγρά.



Βάλτε το κέιλ στο μπλέντερ μαζί με τα καρύδια, την παρμεζάνα, το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο. Χτυπήστε μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές πέστο και αλατοπιπερώστε σύμφωνα με τη γεύση σας. Αφήστε το στην άκρη.



Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίξτε το ένα φύλλο σφολιάτας. Απλώστε πάνω του το πέστο, φροντίζοντας να αφήσετε ένα μικρό περιθώριο στις άκρες.



Καλύψτε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και πιέστε ελαφρά τις άκρες ώστε να ενωθούν. Κόψτε τη ζύμη στη μέση και στη συνέχεια σε λωρίδες.



Στρίψτε κάθε λωρίδα αρκετές φορές και τοποθετήστε τα στριφτάρια σε ταψί. Ανακατέψτε το χτυπημένο αυγό με 1 κ. γλ. νερό και αλείψτε με αυτό την επιφάνειά τους.



Ψήστε για 15 λεπτά, μέχρι τα στριφτάρια να φουσκώσουν και να αποκτήσουν όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.







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