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GOSSIP - LIFESTYLE

Βαρδής για The Voice: «Μήπως μετά το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη έπρεπε η παραγωγή να περιμένει μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα;»

βαρδης
clock 23:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάνννης Βαρδής έκανε ένα σχόλιο με αφορμή την πρεμιέρα του The Voice. Με μία ανάρτησή του στο Facebook, επισήμανε πως πρόκειται για ένα πολύ ευχάριστο πρότζεκτ, το οποίο τη δεδομένη στιγμή θεωρεί πως δεν μπορεί να μεταφέρει αυτή τη χαρά στους θεατές.

«Σήμερα ξεκίνησε το Voice. Πάντα μ' άρεσε το Voice. Και φέτος καλό θα είναι. Και κάποιος θα πει η ζωή συνεχίζεται. Το δέχομαι. Αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς; Το Voice στα μάτια μου ήταν ανέκαθεν ένα χαρούμενο project. Διασκεδαστικό και χαρούμενο. Μπορεί τόσο σύντομα να γίνει χαρούμενο; Μήπως μετά το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα; Εγώ πιστεύω πως όλοι θα είναι μαγκωμένοι», έγραψε χαρακτηριστικά.

βαρδής

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