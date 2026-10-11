Super League 2: Oλα τα αποτελέσματα

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Ολυμπιακός Β’ και Αστέρας Β΄ αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε το κυριακάτικο πρόγραμμα στη Super League 2.

Είχαν προηγηθεί η σπουδαία νίκη της Μαρκό επί της Λάρισας (1-0), το πρώτο τρίποντο στη σεζόν της Νίκης Βόλου (1-0 στην Ερμούπολη την Ελλάδα Σύρου), η δεύτερη σερί νίκη του Απόλλωνα στην Καλαμαριά (1-0 τον Πύργο). Το ματς της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο αναβλήθηκε εξαιτίας κακοκαιρίας και θα διεξαχθεί την Δευτέρα (12/10-15.00)

Το Σάββατο (10/10) έστω και δύσκολα η Καλλιθέα (1-0 τον Πανθρακικό) και ο Πανσερραϊκός (2-1 τον Νεστο) συνέχισαν νικηφόρα στη Super League 2

Το χρυσό γκολ για την Καλλιθέα που ανέβηκε στην δεύτερη θέση της κατάταξης πέτυχε ο Κώστας Προβυδάκης στο 54’. Για τον Πανσερραϊκό την διαφορά έκανε ο Γιάννης Πασάς που με δύο γκολ σε πέντε λεπτά (48’, 53’) ανέτρεψε το προβάδισμα του Νέστου.

Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου



Πανσερραϊκός – Νέστος 2-1



Καλλιθέα – Πανθρακικός 1-0



Κυριακή 11 Οκτωβρίου



Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1



Μαρκό - ΑΕΛ 1-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0



Ολυμπιακός Β - Αστέρας Β 1-1



Δευτέρα 12 Οκτωβρίου



14.45: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β

Βαθμολογία:



1. Μαρκό 18



2. Καλλιθέα 12



3. ΑΕΛ 11



4. Πανιώνιος* 10



5. Ελλάς Σύρου 9



6. Πανθρακικός 8



-. Απόλλων Καλαμαριάς 8



8. Νίκη Βόλου 7



9. Πανσερραϊκός** 6



10. Αστέρας Τρίπολης Β 5



-. ΠΑΟΚ Β* 5



-. Πύργος 5



-. Ολυμπιακός Β 5



14. Νέστος Χρυσούπολης 4



15. Ζάκυνθος* 2



16. Αναγέννηση Καρδίτσας* 2



* Ματς λιγότερο.



** Στον Πανσερραϊκό έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.