Super League 2: Oλα τα αποτελέσματα

Ολυμπιακός Β’ και Αστέρας Β΄ αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε το κυριακάτικο πρόγραμμα στη Super League 2.
Είχαν προηγηθεί η σπουδαία νίκη της Μαρκό επί της Λάρισας (1-0), το πρώτο τρίποντο στη σεζόν της Νίκης Βόλου (1-0 στην Ερμούπολη την Ελλάδα Σύρου), η δεύτερη σερί νίκη του Απόλλωνα στην Καλαμαριά (1-0 τον Πύργο). Το ματς της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο αναβλήθηκε εξαιτίας κακοκαιρίας και θα διεξαχθεί την Δευτέρα (12/10-15.00)
Το Σάββατο (10/10) έστω και δύσκολα η Καλλιθέα (1-0 τον Πανθρακικό) και ο Πανσερραϊκός (2-1 τον Νεστο) συνέχισαν νικηφόρα στη Super League 2
Το χρυσό γκολ για την Καλλιθέα που ανέβηκε στην δεύτερη θέση της κατάταξης πέτυχε ο Κώστας Προβυδάκης στο 54’. Για τον Πανσερραϊκό την διαφορά έκανε ο Γιάννης Πασάς που με δύο γκολ σε πέντε λεπτά (48’, 53’) ανέτρεψε το προβάδισμα του Νέστου.
Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός – Νέστος 2-1
Καλλιθέα – Πανθρακικός 1-0
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1
Μαρκό - ΑΕΛ 1-0
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0
Ολυμπιακός Β - Αστέρας Β 1-1
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
14.45: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β
Βαθμολογία:
1. Μαρκό 18
2. Καλλιθέα 12
3. ΑΕΛ 11
4. Πανιώνιος* 10
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8
-. Απόλλων Καλαμαριάς 8
8. Νίκη Βόλου 7
9. Πανσερραϊκός** 6
10. Αστέρας Τρίπολης Β 5
-. ΠΑΟΚ Β* 5
-. Πύργος 5
-. Ολυμπιακός Β 5
14. Νέστος Χρυσούπολης 4
15. Ζάκυνθος* 2
16. Αναγέννηση Καρδίτσας* 2
* Ματς λιγότερο.
** Στον Πανσερραϊκό έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.