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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Oλα τα αποτελέσματα

oly
clock 21:58 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολυμπιακός Β’ και Αστέρας Β΄ αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε το κυριακάτικο πρόγραμμα στη Super League 2.

Είχαν προηγηθεί η σπουδαία νίκη της Μαρκό επί της Λάρισας (1-0), το πρώτο τρίποντο στη σεζόν της Νίκης Βόλου (1-0 στην Ερμούπολη την Ελλάδα Σύρου), η δεύτερη σερί νίκη του Απόλλωνα στην Καλαμαριά (1-0 τον Πύργο). Το ματς της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο αναβλήθηκε εξαιτίας κακοκαιρίας και θα διεξαχθεί την Δευτέρα (12/10-15.00)

Το Σάββατο (10/10) έστω και δύσκολα η Καλλιθέα (1-0 τον Πανθρακικό) και ο Πανσερραϊκός (2-1 τον Νεστο) συνέχισαν νικηφόρα στη Super League 2

Το χρυσό γκολ για την Καλλιθέα που ανέβηκε στην δεύτερη θέση της κατάταξης πέτυχε ο Κώστας Προβυδάκης στο 54’. Για τον Πανσερραϊκό την διαφορά έκανε ο Γιάννης Πασάς που με δύο γκολ σε πέντε λεπτά (48’, 53’) ανέτρεψε το προβάδισμα του Νέστου.

Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Νέστος 2-1

Καλλιθέα – Πανθρακικός 1-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ 1-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β - Αστέρας Β 1-1

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

14.45: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β

Βαθμολογία:

1. Μαρκό 18

2. Καλλιθέα 12

3. ΑΕΛ 11

4. Πανιώνιος* 10

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Πανθρακικός 8

-. Απόλλων Καλαμαριάς 8

8. Νίκη Βόλου 7

9. Πανσερραϊκός** 6

10. Αστέρας Τρίπολης Β 5

-. ΠΑΟΚ Β* 5

-. Πύργος 5

-. Ολυμπιακός Β 5

14. Νέστος Χρυσούπολης 4

15. Ζάκυνθος* 2

16. Αναγέννηση Καρδίτσας* 2

* Ματς λιγότερο.

** Στον Πανσερραϊκό έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.

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