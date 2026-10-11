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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α2 μπάσκετ γυναικών: Πρώτη νίκη του Ανδρογέα

ανδρογεασ
clock 19:46 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εξαιρετική νίκη πανηγύρισε ο Ανδρογέας στο Κλειστό της Ανθούπολης, επικρατώντας με 78-56 της ΑΕΚ Περιστερίου για τη 2η αγωνιστική της 2 μπάσκετ γυναικών και φτάνοντας στο 1-1 στη φετινή του πορεία.

Μετά το αρχικό «σοκ» από τα 3/3 τρίποντα των γηπεδούχων, ο Ανδρογέας κατάφερε να βρει ρυθμό, να μειώσει και να πλησιάσει στον πόντο (15-14, 8’). Παρ’ όλα αυτά, η ΑΕΚ Περιστερίου έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (21-15). Στη δεύτερη περίοδο ο Ανδρογέας αντέδρασε, πέρασε μπροστά με 27-26, όμως οι γηπεδούχες διατήρησαν οριακό προβάδισμα στην ανάπαυλα με 35-34.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε εντελώς στο δεύτερο ημίχρονο. Με πρωταγωνίστρια τη Μανουσαριαν, η οποία σημείωσε 10 πόντους στην τρίτη περίοδο, ο Ανδρογέας ανέβασε την έντασή του, πήρε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 56-44. Στην τελευταία περίοδο ο Ανδρογέας διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά και έφτασε στο τελικό 78-56, πανηγυρίζοντας μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 44-56, 56-78

ΑΕΚ Περιστερίου (Μυλωνάς, Μπουραζάνης): Νίννη 14(1), Ιακώβου 20(4), Βολοντέρ 4, Κουφογιάννη 6, Κογκαλίδη 8(2), Καμπάκα 2, Παναγιωτοπούλου 2, Κατσώτη, Καμπισιούλη.

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 12, Μανουσαριάν 31(2), Μηλιάρα 10, Ερχαρουί 9(1), Μαργέλου 8, Αργυροπούλου 1, Μανουκάκη 7(1), Βεργιτσάκη, Λιοπυράκη.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Οίαξ ΑΟ Ναυπλίου-ΚΑΟ Μελισσίων 69-70

Άμιλλα-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 54-63

Άρης Χολαργού -Ιωνικός Ν.Φ. 70-51

ΑΕΚ Περιστερίου-Ανδρογέας 56-78

Η βαθμολογία

1) Αρης Χολαργού   4       139-96      

2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου    4       132-116   

3) ΚΑΟ Μελισσίων  4       124-121   

4) Ανδρογέας  3       144-128   

5) Αμιλλα 3       126-129   

6) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου  2       131-139   

7) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας   2       103-124   

8) ΑΕΚ Περιστερίου 2       101-147   

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18/10)

ΚΑΟ Μελισσίων-Αμιλλα

Δάφνη Αγίου Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου

Ανδρογέας-Αρης Χολαργού

Ιωνικός Ν. Φ- Οίακας Ναυπλίου

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