Α2 μπάσκετ γυναικών: Πρώτη νίκη του Ανδρογέα

Εξαιρετική νίκη πανηγύρισε ο Ανδρογέας στο Κλειστό της Ανθούπολης, επικρατώντας με 78-56 της ΑΕΚ Περιστερίου για τη 2η αγωνιστική της 2 μπάσκετ γυναικών και φτάνοντας στο 1-1 στη φετινή του πορεία.

Μετά το αρχικό «σοκ» από τα 3/3 τρίποντα των γηπεδούχων, ο Ανδρογέας κατάφερε να βρει ρυθμό, να μειώσει και να πλησιάσει στον πόντο (15-14, 8’). Παρ’ όλα αυτά, η ΑΕΚ Περιστερίου έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (21-15). Στη δεύτερη περίοδο ο Ανδρογέας αντέδρασε, πέρασε μπροστά με 27-26, όμως οι γηπεδούχες διατήρησαν οριακό προβάδισμα στην ανάπαυλα με 35-34.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε εντελώς στο δεύτερο ημίχρονο. Με πρωταγωνίστρια τη Μανουσαριαν, η οποία σημείωσε 10 πόντους στην τρίτη περίοδο, ο Ανδρογέας ανέβασε την έντασή του, πήρε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 56-44. Στην τελευταία περίοδο ο Ανδρογέας διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά και έφτασε στο τελικό 78-56, πανηγυρίζοντας μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 44-56, 56-78



ΑΕΚ Περιστερίου (Μυλωνάς, Μπουραζάνης): Νίννη 14(1), Ιακώβου 20(4), Βολοντέρ 4, Κουφογιάννη 6, Κογκαλίδη 8(2), Καμπάκα 2, Παναγιωτοπούλου 2, Κατσώτη, Καμπισιούλη.



Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 12, Μανουσαριάν 31(2), Μηλιάρα 10, Ερχαρουί 9(1), Μαργέλου 8, Αργυροπούλου 1, Μανουκάκη 7(1), Βεργιτσάκη, Λιοπυράκη.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Οίαξ ΑΟ Ναυπλίου-ΚΑΟ Μελισσίων 69-70

Άμιλλα-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 54-63

Άρης Χολαργού -Ιωνικός Ν.Φ. 70-51

ΑΕΚ Περιστερίου-Ανδρογέας 56-78

Η βαθμολογία

1) Αρης Χολαργού 4 139-96



2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 4 132-116



3) ΚΑΟ Μελισσίων 4 124-121



4) Ανδρογέας 3 144-128



5) Αμιλλα 3 126-129



6) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 2 131-139



7) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 2 103-124



8) ΑΕΚ Περιστερίου 2 101-147

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18/10)



ΚΑΟ Μελισσίων-Αμιλλα



Δάφνη Αγίου Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου



Ανδρογέας-Αρης Χολαργού



Ιωνικός Ν. Φ- Οίακας Ναυπλίου