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ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σταματάμε επιθέσεις σε διυλιστήρια αν η Ρωσία πάψει να χτυπά ενεργειακές υποδομές μας

Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
clock 18:24 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές μας υποδομές», δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση του Ζελένσκι μετά τη χθεσινή, σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ουσιαστικά την απομάκρυνσή του από την προεδρία της Ουκρανίας.

«Η πραγματική αιτία του πολέμου στην Ευρώπη είναι η Ρωσία και μόνο η Ρωσία. Θα ήταν δυνατό να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές ήδη από σήμερα, αλλά ο Πούτιν δεν θέλει να το κάνει. Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου εάν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές μας υποδομές. Οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαία και να υποστηρίζονται από πραγματικές εγγυήσεις», ανέφερε ο Ζελένσκι.

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