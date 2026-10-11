Παϊτέρης: Το βίντεο που δημοσίευσε μέσα από το κελί αστυνομικού τμήματος

Ο Βασίλης Παϊτερης δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου βρίσκεται υπό κράτηση και ο ίδιος μιλήσει δημόσια για τη δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει και να υποστηρίξει την αθωότητά του.

«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.

Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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