Γιάννης Σεβδικαλής: "Πριν από 14 χρόνια βρέθηκα ανάμεσα στις ράγες να παλεύω να κρατηθώ στη ζωή"

Ο Γιάννης Σεβδικαλής έκανε μια μακροσκελής ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε με μια αμαξοστοιχία στα 21 του χρόνια, το οποίο οδήγησε στον διπλό ακρωτηριασμό των ποδιών του.

«Σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια...Ήμουν μόλις 21 χρονών όταν μία αμαξοστοιχία, που έτρεχε με διπλάσια ταχύτητα, με παρέσυρε ενώ ήμουν πεζός. Δύο βαγόνια τρένου πέρασαν από πάνω μου κι εγώ βρέθηκα ανάμεσα στις ράγες να παλεύω να κρατηθώ στη ζωή. Έφυγα από το σπίτι μου ως αρτιμελής, και ουσιαστικά δεν ξαναγύρισα σε αυτό, γιατί για πολύ καιρό το "σπίτι" μου έγιναν τα νοσοκομεία.

Διπλός ακρωτηριασμός, αμέτρητες μολύνσεις, χειρουργεία. Χρειάστηκε να περάσει 1,5 χρόνος, μόνο για να καταφέρω να βάλω τα πρόσθετα μέλη και να αρχίσω να μαθαίνω να περπατάω από την αρχή. Μέχρι που τελικά ο δρόμος αυτός με οδήγησε σε κορυφές που δεν είχα καν φανταστεί αλλά κυρίως στον άνθρωπο της ζωής μου.

Σε μια γυναίκα που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σαν η μοίρα να διάλεξε αυτούς τους δύο δρόμους για να συναντηθούν και να γίνουν ένα. Σήμερα, σβήνοντας αυτά τα κεράκια, κρατάω όπως πάντα το χέρι σου και συνειδητοποιώ ότι οι πιο δύσκολοι δρόμοι είναι αυτοί που τελικά σε οδηγούν στα πιο φωτεινά μέρη.

Τα σώματα αλλάζουν, αλλά η βαθιά ανθρώπινη σύνδεση και η αγάπη είναι αυτές που μας κρατούν και μας ξαναχτίζουν ακόμα πιο δυνατούς από την αρχή. Δεν γιορτάζω την ημέρα που άλλαξε η ζωή μου, αλλά τη ζωή την ίδια, κάθε ανάσα, που με έφερε κοντά σου. Ευγνώμων για εσένα, για εμάς και για όλους τους δρόμους που θα ανοίγονται γιατί θα τους περπατάμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά

Διαβάστε επίσης

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της

Zόζεφιν: Γιατί έχει κάνει unfollow τον Νίνο στο Instagram