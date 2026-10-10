Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans

Προκλητικό περιεχόμενο ξεκίνησε να πουλάει η Μέγκαν Φοξ σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans και, όπως αποκάλυψε, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα.







Η ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, φορώντας εσώρουχα και στη συνέχεια ανέφερε πως δημιούργησε μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα μέσα από την οποία υπόσχεται στους πιθανούς συνδρομητές «βίντεο, φωτογραφίες και αναρτήσεις που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού».







Η ηθοποιός μοιράστηκε, στη συνέχεια τον σύνδεσμο με τους followers της και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε ένα δεύτερο story, με το οποίο απέδειξε πως το εγχείρημά της πέτυχε, καθώς το σάιτ «έπεσε».

«Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδα. Δουλεύουν σκληρά για να την επαναφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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