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Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans

meghan
clock 23:00 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προκλητικό περιεχόμενο ξεκίνησε να πουλάει η Μέγκαν Φοξ σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans και, όπως αποκάλυψε, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα.



Η ηθοποιός ανέβασε  ένα βίντεο στο Instagram, φορώντας εσώρουχα και στη συνέχεια ανέφερε πως δημιούργησε μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα μέσα από την οποία υπόσχεται στους πιθανούς συνδρομητές «βίντεο, φωτογραφίες και αναρτήσεις που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού».



Η ηθοποιός μοιράστηκε, στη συνέχεια τον σύνδεσμο με τους followers της και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε ένα δεύτερο story, με το οποίο απέδειξε πως το εγχείρημά της πέτυχε, καθώς το σάιτ «έπεσε».

 «Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδαΔουλεύουν σκληρά για να την επαναφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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