Τι να περιμένεις αν χωρίσεις από έναν άνθρωπο που είναι νάρκισσος;

Σε καιρούς που οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει πρόβλημα για δυνατούς λύτες, είναι χρήσιμη κάθε πληροφορία που μας βοηθά να πλοηγηθούμε στο δυστοπικό αυτό τοπίο. Γι’ αυτό και το OW έχει σταθεί επαρκώς στο θέμα του ναρκισσισμού. Δηλαδή, αυτού που έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αρχής γενομένης από το πώς θα καταλάβεις εάν το άτομο που έχεις απέναντί σου είναι νάρκισσος.

Πρόχειρα είναι και τα SOS για τις φράσεις που χρησιμοποιούν οι «εξαιρετικά νάρκισσοι» και αποκαλύπτουν το ποιόν τους, όπως και όσα ενδεχομένως κάνουμε εμείς και τους τραβάμε σαν μαγνήτης.

Ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει ένας νάρκισσος άνθρωπος στο «τελειώσαμε».

Είναι χρήσιμο να μη ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε ανθρώπους που μας βλέπουν ως αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, ώστε να λαμβάνουν την προσοχή και τον θαυμασμό που έχουν ανάγκη. Στο μυαλό τους, ο «πάροχος» δεν δύναται να φεύγει μόνος του. Τον διώχνουν οι ίδιοι, και μάλιστα αφότου τον αντικαταστήσουν. Άρα, όταν γίνεται κάτι το οποίο θεωρούν ως αδύνατο, αρχικά δεν πιστεύουν ότι το εννοούμε.

Εφόσον είμαστε συνεπείς στην απόφαση μας να χωρίσουμε, οι νάρκισσοι παθαίνουν black out, ως άγνωροι με τις δεξιότητες συναισθηματικής ρύθμισης που βοηθούν τους ανθρώπους να χειρίζονται την απόρριψη και την απώλεια. Έτσι, εκδηλώνουν έντονες συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις, για μια σύντομη χρονική περίοδο, καθώς προέχει να βρουν κάποιον άλλον να καλύπτει τα «θέλω» τους.

Στο πρώτο στάδιο μετά τον χωρισμό, οδηγούνται σε «ναρκισσιστική οργή» επειδή τραυματίζουμε το –εύθραυστο– «εγώ» τους. Στη λίστα αυτών που νιώθουν είναι η ταπείνωση και η απόρριψη, ενώ προκειμένου να αισθανθούν ξανά ισχυροί επιδίδονται σε ακραίες συμπεριφορές – επιθετικές, λεκτικές ή εκδικητικές.



Το δεύτερο στάδιο είναι η ανάκτηση του ελέγχου. Αφού τα πουν και ξεσπάσουν, κάνουν στροφή 180 μοιρών και γίνονται οι πιο αγαπησιάρηδες άνθρωποι στον πλανήτη. Το πλάνο περιλαμβάνει πολλές συγγνώμες, μεγάλες χειρονομίες, δώρα και υποσχέσεις – που φυσικά είναι ψεύτικες, αφού δεν τους ενδιαφέρει η συμφιλίωση, αλλά η επανάκτηση του ελέγχου που έχουν πάνω μας.







Το τρίτο στάδιο είναι αυτό του «θύματος», προκειμένου να κερδίσουν την συμπάθεια άλλων – που δεν τους ξέρουν. Η καμπάνια δυσφήμισής μας περιλαμβάνει τη διάδοση ψεμάτων, μισές αλήθειες και την ανάδειξη μας σε μοναδικό υπαίτιο του χωρισμού (σαν να μην είχε γίνει τίποτα, σηκωθήκαμε ένα πρωί και είπαμε «χωρίζουμε»). Δεν θα δεχθούν ποτέ ότι έχουν κάνει εκείνοι κάτι λάθος, αφού έτσι θα παραδέχονταν πως έχουν ελαττώματα. Δεν αποκλείεται να χειραγωγήσουν κοινούς φίλους και μέλη της οικογένειάς μας, ώστε να μας αναγκάσουν να ασχοληθούμε μαζί τους και να «ξεφορτωθούν» την ταμπέλα του κακού της υπόθεσης.







Εάν εξακολουθούμε να μη συγκινούμαστε, υπάρχουν δυο σενάρια:



Nα καταφύγουν σε πιο ακραίες συμπεριφορές, που μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες (καταδιώξεις, παρενοχλήσεις και βία). Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως ζωτικής σημασίας την εξασφάλιση νομικών μέτρων και, κυρίως, τη διατήρηση μηδενικής επαφής.







Υπάρχουν κι εκείνοι οι νάρκισσοι που αντί να γίνουν πιο ακραίοι, βάζουν πλώρη για άλλο θύμα. Μπορεί να είναι μια νέα σχέση, ένας φίλος, ένας συγγενής ή ένας συνάδελφος αυτός που θα επιλέξουν για ό,τι ονομάζεται «ναρκισσιστικός ανεφοδιασμός».

Πηγή: govastileto.gr

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