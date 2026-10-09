Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη

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Η Παολά θα είναι μία από τους τέσσερις κριτές του The Voice. Στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα, η τραγουδίστρια κάθεται στην κόκκινη καρέκλα που κατείχε στον ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μαζί της στις Blind Auditions θα βρίσκονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου.

Το The Voice of Greece επιστρέφει στον ΣΚΑΪ από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή.

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