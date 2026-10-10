Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων στην Πεύκη

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Στη σύλληψη ενός 15χρονου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) η Αστυνομία στην Πεύκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά από έρευνα καταγγελίας, η οποία αφορούσε επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και ανάρτησή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος πήρε από το προφίλ ανήλικης φωτογραφία της.

Στη συνέχεια, επεξεργάστηκε την φωτογραφία, δημιουργώντας ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο και τη δημοσίευσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: protothema.gr

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