Θεσσαλονίκη: Tρεις ανήλικοι xτύπησαν και έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά

Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν και λήστεψαν δυο άλλους ανήλικους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία χτες (9/10) στις 8.30 το βράδυ, αστυνομικοί του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποιούσαν περιπολία και ενημερωτική δράση σε γειτονιά της Καλαμαριάς όταν δέχτηκαν τις καταγγελίες δύο παιδιών ότι έπεσαν θύματα άλλων παιδιών.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε ένας 15χρονος, τρία παιδιά ηλικίας 16 και 13 ετών με τη μέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν και του άρπαξαν από την τσέπη του 20 ευρώ.







Την ίδια ώρα ένας 12χρονος έσπευσε επίσης να ενημερώσει τους αστυνομικούς ότι οι ίδιοι τρεις ανήλικοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια του απέσπασαν το χαρτζιλίκι που είχε και το οποίο ήταν 12 ευρώ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους δράστες οι οποίοι κρατούνται και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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