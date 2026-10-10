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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεω - Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων

Φωτιά Αιγάλεω
clock 11:19 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια.

Γι αυτό τον λόγο , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, θα πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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