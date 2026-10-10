Εντοπίστηκε ζωντανή 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου

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Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή η οποία αγνοείτο από χθες Παρασκευή μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μπαχαμών σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν ως τώρα αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Η γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της κατά την περισυλλογή της, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου.

Από χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχείρηση με συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετά την αναφορά για πτώση της 44χρονης στη θάλασσα σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ναυαγοσωστικό σκάφος, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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