Κρήτη: Έκκληση από την οικογένεια 65χρονου Γερμανού - Αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες

Εξαφανίστηκε εδώ και δύο εβδομάδες ένας 65χρονος Γερμανός, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στα τέλη του Σεπτέμβρη στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με την οικογένεια του Τόμας Μπέχερτ, η τελευταία γνωστή του θέση ήταν η Γεωργιούπολη Χανίων, έως περίπου τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, ο 65χρονος φέρεται να σκόπευε να συνεχίσει προς τα ανατολικά της Κρήτης.

Στην ανάρτησή τους, στα γερμανικά και στα ελληνικά, τονίζεται ότι ο Μπέχερτ είναι καρδιοπαθής και διαβητικός και χρειάζεται επειγόντως τα φάρμακά του, μεταξύ άλλων ινσουλίνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Ο Thomas Bechert, 65 ετών, Γερμανός, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η τελευταία γνωστή του θέση ήταν η Γεωργιούπολη (Χανιά), έως περίπου τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Σκόπευε να συνεχίσει προς τα ανατολικά της Κρήτης.



Είναι καρδιοπαθής και διαβητικός και χρειάζεται επειγόντως τα φάρμακά του (μεταξύ άλλων ινσουλίνη).



Περιγραφή: γυαλιά, γκρίζα γενειάδα, αραιά μαλλιά, ουλές στο στήθος και στον αυχένα.



Αν τον έχετε δει ή έμεινε στο κατάλυμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αστυνομία (112) ή με την οικογένειά του: +49 151 18675283 (γερμανικά/αγγλικά). Παρακαλούμε κοινοποιήστε!

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