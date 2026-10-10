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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έκκληση από την οικογένεια 65χρονου Γερμανού - Αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες

γερμανός εξαφάνιση
clock 06:46 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εξαφανίστηκε εδώ και δύο εβδομάδες ένας 65χρονος Γερμανός, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στα τέλη του Σεπτέμβρη στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με την οικογένεια του Τόμας Μπέχερτ, η τελευταία γνωστή του θέση ήταν η Γεωργιούπολη Χανίων, έως περίπου τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, ο 65χρονος φέρεται να σκόπευε να συνεχίσει προς τα ανατολικά της Κρήτης.

Στην ανάρτησή τους, στα γερμανικά και στα ελληνικά, τονίζεται ότι ο Μπέχερτ είναι καρδιοπαθής και διαβητικός και χρειάζεται επειγόντως τα φάρμακά του, μεταξύ άλλων ινσουλίνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Ο Thomas Bechert, 65 ετών, Γερμανός, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η τελευταία γνωστή του θέση ήταν η Γεωργιούπολη (Χανιά), έως περίπου τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Σκόπευε να συνεχίσει προς τα ανατολικά της Κρήτης.

Είναι καρδιοπαθής και διαβητικός και χρειάζεται επειγόντως τα φάρμακά του (μεταξύ άλλων ινσουλίνη).

Περιγραφή: γυαλιά, γκρίζα γενειάδα, αραιά μαλλιά, ουλές στο στήθος και στον αυχένα.

Αν τον έχετε δει ή έμεινε στο κατάλυμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αστυνομία (112) ή με την οικογένειά του: +49 151 18675283 (γερμανικά/αγγλικά). Παρακαλούμε κοινοποιήστε!

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