Παραδόθηκε ο 22χρονος που μαχαίρωσε άνδρα στην Ελευσίνα: Ισχυρίζεται ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα

Στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (9/10) ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου άνδρα το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10) στην Ελευσίνα.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός έφτασε στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής με τον δικηγόρο του.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης με το μαχαίρι.

Ο 32χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι δύο άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και σύμφωνα με την κατάθεσή του, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε στο πόδι. Μετά το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, το θύμα διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο καθώς έφερε βαθύ τραύμα στο μηρό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι του επιτέθηκαν επειδή φορούσε μπλούζα ομάδας και άρα τα κίνητρα ήταν οπαδικά. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι τον μαχαίρωσαν για ιδεολογικούς λόγους, καθώς ο ίδιος τοποθετείται στον χώρο της αριστεράς και πως η επίθεση σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο.

Όμως, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε κάνει ο ίδιος καμία ανάρτηση και ότι τον μπέρδεψαν με άλλον.

Οι Αρχές αναζητούν και τον άλλον δράστη που εμπλέκεται στο περιστατικό.

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