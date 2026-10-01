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GOSSIP - LIFESTYLE

Το θρυλικό μπουφάν του Μάικλ Τζάκσον σε δημοπρασία

jachson
clock 15:00 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το μπουφάν που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσονστο βιντεοκλίπ του 1983 επιστρέφει στο σφυρί και, αυτή τη φορά, η τιμή του ενδέχεται να προκαλέσει τις δικές της ανατριχίλες.

Το διάσημο κομμάτι της ποπ ιστορίας θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Julien’s Auctions στις 7 Δεκεμβρίου, στο Rosewood Abu Dhabi. Σύμφωνα με τη Daily Mail, που επικαλείται πηγή, το ποσό της πώλησης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για προσδοκία, όχι για οριστική τιμή: στην επίσημη παρουσίαση του οίκου η εκτίμηση παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Το συγκεκριμένο δερμάτινο είναι ένα από τα δύο που δημιουργήθηκαν για το «Thriller». Ήταν εκείνο που φορούσε ο Τζάκσον στις σκηνές χωρίς το μακιγιάζ του ζόμπι. Το δεύτερο είχε υποστεί σκόπιμες φθορές για τις ανάγκες της μεταμόρφωσής του και παραμένει στην κατοχή των διαχειριστών της κληρονομιάς του.

Η σχεδίασή του υπηρετούσε την εικόνα του καλλιτέχνη στην οθόνη: οι τονισμένοι ώμοι και το χαρακτηριστικό σχήμα V έδιναν μεγαλύτερο όγκο στη σιλουέτα του. Η κόκκινη μεταξωτή επένδυση και οι ασημί αγκράφες στις μανσέτες συμπλήρωναν ένα ρούχο που έμελλε να γίνει αναγνωρίσιμο πολύ πέρα από το ίδιο το βιντεοκλίπ.

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