Zόζεφιν: Γιατί έχει κάνει unfollow τον Νίνο στο Instagram

Η Ζόζεφιν βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day και μίλησε για τη σχέση της με τον Νίνο αλλά και τα unfollow μεταξύ τους.

«Πιστεύω πιο πολύ στις βάσεις μιας σχέσης. Δεν έχει να κάνει με το δαχτυλίδι ή τον γάμο, χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, γιατί βαφτίστηκα κιόλας πριν από οχτώ χρόνια. Μια σχέση πρέπει να έχει τα ουσιαστικά πράγματα που είναι ο σεβασμός, η αγάπη, το να είστε στην ίδια σελίδα... Πιστεύω αυτά είναι πιο σημαντικά από ένα χαρτί. Δεν είναι στα σχέδιά μου ο γάμος. Άμα έρθει, ήρθε. Δεν είναι κάτι που ονειρεύομαι ο γάμος», επισήμανε και πρόσθεσε: «Η μητρότητα από την άλλη είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει και να με αξιώσει ο Θεός», είπε η τραγουδίστρια.

«Ο Νίνο έχει κάνει τους πάντες unfollow εδώ και δύο-τρία χρόνια. Και είπα κι εγώ "ούτε εγώ θα σε ακολουθήσω". Λέει "δεν είμαι follower, είμαι leader". Τώρα αυτά με τα social media είναι βλακείες, αλλού είναι ουσία», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Μουρατίδης: "Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro"

Μαζωνάκης: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο