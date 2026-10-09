Μουρατίδης: "Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro"

Ο Φάνης Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο στις 3 στον ΣΚΑΪ και μίλησε για τη σειρά Maestro. Ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά σε ελάχιστες σκηνές ως… ανάμνηση των πρωταγωνιστών, αφού ο ήρωας που υποδύθηκε είναι νεκρός.

«Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro. Δεν είναι μεγάλη η συμμετοχή μου, να τη χορτάσεις, είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια. Εμφανίζομαι σε ανάμνηση παλιά, αλλά με έναν τρόπο που τονίζω την απουσία μου», ανέφερες ο Φάνης Μουρατίδης.

Διαβάστε επίσης

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα

Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη