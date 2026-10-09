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GOSSIP - LIFESTYLE

Μουρατίδης: "Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro"

μρ
clock 14:00 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Φάνης Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο στις 3 στον ΣΚΑΪ και μίλησε για τη σειρά Maestro. Ο ηθοποιός  μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά σε ελάχιστες σκηνές ως… ανάμνηση των πρωταγωνιστών, αφού ο ήρωας που υποδύθηκε είναι νεκρός.

«Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro. Δεν είναι μεγάλη η συμμετοχή μου, να τη χορτάσεις, είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια. Εμφανίζομαι σε ανάμνηση παλιά, αλλά με έναν τρόπο που τονίζω την απουσία μου», ανέφερες ο Φάνης Μουρατίδης.

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