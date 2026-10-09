Μουρατίδης: "Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro"

Ο Φάνης Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο στις 3 στον ΣΚΑΪ και μίλησε για τη σειρά Maestro. Ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά σε ελάχιστες σκηνές ως… ανάμνηση των πρωταγωνιστών, αφού ο ήρωας που υποδύθηκε είναι νεκρός.
«Θα είμαι στη νέα σεζόν του Maestro. Δεν είναι μεγάλη η συμμετοχή μου, να τη χορτάσεις, είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια. Εμφανίζομαι σε ανάμνηση παλιά, αλλά με έναν τρόπο που τονίζω την απουσία μου», ανέφερες ο Φάνης Μουρατίδης.
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