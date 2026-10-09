Μαζωνάκης: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινο, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου αναμένεται να τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου οι δικοί του άνθρωποι θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πρωινής εκπομπής, στο μνήμα του τραγουδιστή δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής φωτογραφία και όνομα. Όπως αναφέρουν όμως κύκλοι από τους συγγενείς του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, αναμένεται να διαμορφωθεί οικογενειακός τάφος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόθεση είναι δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη να ταφεί και η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Αρίθα.

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