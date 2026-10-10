Ρωσία – ΗΠΑ: Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

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Τις θέσεις του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Η παρέμβαση έγινε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους την Παρασκευή (9/10), έπειτα από συνεννόηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, χωρίς να δημοσιοποιηθούν οι προτάσεις ή η απάντηση του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, ο σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη συμμετοχή της Μόσχας στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης. Η αναφορά αυτή αφορά τον διπλωματικό ρόλο της Ρωσίας και δεν συνιστά ανακοίνωση αποδοχής των ιρανικών θέσεων.

Η συνεννόηση με την Τεχεράνη

Πριν από το τηλεφώνημα, ο Πούτιν είχε επαφές με τον Πεζεσκιάν στο περιθώριο συνόδων στο Τουρκμενιστάν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε μία από τις συναντήσεις τους ενημέρωσε τον Ιρανό πρόεδρο ότι επρόκειτο να συνομιλήσει με τον Τραμπ.

«Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις απόψεις της ιρανικής πλευράς για μια πιθανή επίλυση της σύγκρουσης», ανέφερε ο Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το Interfax.

Στο πλαίσιο των επαφών στο Τουρκμενιστάν πραγματοποιήθηκε επίσης τριμερής συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας, του Ιράν και του Αζερμπαϊτζάν.

Χωρίς δημοσιοποίηση των προτάσεων

Η ρωσική ενημέρωση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για τον τερματισμό του πολέμου ούτε διευκρινίζει πώς τοποθετήθηκε ο Τραμπ απέναντι στις προτάσεις που του μεταφέρθηκαν.

Ο Πούτιν είχε εκφράσει στις επαφές του με τον Πεζεσκιάν την πρόθεση της Μόσχας να συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης. Προς το παρόν, ωστόσο, η μεταφορά των ιρανικών θέσεων δεν συνοδεύεται από ανακοίνωση συμφωνίας. www.afp.com

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Η παρέμβαση έρχεται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία άρχισε τον Φεβρουάριο με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, παραμένουν σε αδιέξοδο από το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν τον Ιούνιο σε μνημόνιο που καθόριζε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου. Οι ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ οδήγησαν, όμως, στην επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι πρόσφατες έμμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο

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