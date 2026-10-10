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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Elite League: Πρώτη ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Έχασε με 75-55 από τον Πρωτέα Βούλας

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
clock 19:52 | 10/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Την πρώτη της ήττα στην  Elite League γνώρισε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55.

Η Κρητική ομάδα μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι και βρέθηκε να χάνει  με 25-8 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, η Αναγέννηση προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 42-29. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στη συνέχεια, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 57-42 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Αρκαλοχωρίου δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Πρωτέα Βούλας να φτάνει τελικά στη νίκη με 75-55.

Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Ζαν-Μπατίστ με 25 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ο Μπράντλεϊ σημείωσε 19 πόντους και ο Κογιώνης πρόσθεσε 13.

Παρά την πρώτη της ήττα στη φετινή Elite League, η Αναγέννηση καλείται πλέον να αφήσει πίσω της το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να στρέψει την προσοχή της στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Πολάτογλου-Ζακεστίδης-Παπαγιώτης (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 26-8, 42-29, 57-42, 75-55

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 2, Παπανικολάου 9 (2), Ζαν-Μπατίστ 25 (6/7τρ.), Μερμίγκης 8, Κόης 3 (1), Ογιαλίνκα 10, Μπέλη 5, Κάλλας Κολσούζογλου 4, Ταμβάκης, Χριστοφιδέλης, Αναστασόπουλος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 7 (1), Αλεξιάδης 6 (1), Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης 2, Πετράκης 3 (1), Μπράντλεϊ 19, Κογιώνης 13, Ρουκουνάκης, Πρέκας 5 (1), Κουρέπης

Η 2η αγωνιστική 

Αποτελέσματα

Παρασκευή 9/10

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 65-62

Σάββατο 10/10

Πρωτέας Βούλας-Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Evertech Παπάγου 74-71

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 85-86

Ψυχικό-Κerakoll ΑΓΕΧ 77-87

Κόροιβος-Κρόνος BC Plasis 80-73

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 83-77

Δευτέρα 12/10

ΚΓ Πεύκων 20.00 Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 16-19/10):

Παρασκευή 16/10

Παπάγου 17.00 Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας

Σάββατο 17/10

Αγ. Δημητρίου (N) 17.00 Kronos BC Plasis-Αμύντας

Μεγάρων 17.00 Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό

Λαυρίου 17.00 Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Ν. Αλικαρνασσού 17.00 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μ. Λιούγκας 17.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος

Δευτέρα 19/10

Τ. Καμπούρης 20.00 Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός

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