Elite League: Πρώτη ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Έχασε με 75-55 από τον Πρωτέα Βούλας

Την πρώτη της ήττα στην Elite League γνώρισε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55.
Η Κρητική ομάδα μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι και βρέθηκε να χάνει με 25-8 στο πρώτο δεκάλεπτο.
Στη δεύτερη περίοδο, η Αναγέννηση προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 42-29. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στη συνέχεια, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 57-42 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Αρκαλοχωρίου δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Πρωτέα Βούλας να φτάνει τελικά στη νίκη με 75-55.
Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Ζαν-Μπατίστ με 25 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ο Μπράντλεϊ σημείωσε 19 πόντους και ο Κογιώνης πρόσθεσε 13.
Παρά την πρώτη της ήττα στη φετινή Elite League, η Αναγέννηση καλείται πλέον να αφήσει πίσω της το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να στρέψει την προσοχή της στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Διαιτητές: Πολάτογλου-Ζακεστίδης-Παπαγιώτης (Παλάτος)
Δεκάλεπτα: 26-8, 42-29, 57-42, 75-55
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 2, Παπανικολάου 9 (2), Ζαν-Μπατίστ 25 (6/7τρ.), Μερμίγκης 8, Κόης 3 (1), Ογιαλίνκα 10, Μπέλη 5, Κάλλας Κολσούζογλου 4, Ταμβάκης, Χριστοφιδέλης, Αναστασόπουλος
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 7 (1), Αλεξιάδης 6 (1), Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης 2, Πετράκης 3 (1), Μπράντλεϊ 19, Κογιώνης 13, Ρουκουνάκης, Πρέκας 5 (1), Κουρέπης
Η 2η αγωνιστική
Αποτελέσματα
Παρασκευή 9/10
Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 65-62
Σάββατο 10/10
Πρωτέας Βούλας-Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Evertech Παπάγου 74-71
Πανερυθραϊκός-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 85-86
Ψυχικό-Κerakoll ΑΓΕΧ 77-87
Κόροιβος-Κρόνος BC Plasis 80-73
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 83-77
Δευτέρα 12/10
ΚΓ Πεύκων 20.00 Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 16-19/10):
Παρασκευή 16/10
Παπάγου 17.00 Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας
Σάββατο 17/10
Αγ. Δημητρίου (N) 17.00 Kronos BC Plasis-Αμύντας
Μεγάρων 17.00 Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό
Σοφάδων 17.00 Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό
Λαυρίου 17.00 Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου
Ν. Αλικαρνασσού 17.00 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
Μ. Λιούγκας 17.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος
Δευτέρα 19/10
Τ. Καμπούρης 20.00 Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός
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