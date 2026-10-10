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ΚΡΗΤΗ

Συνεχίζεται η πίεση στη νότια Κρήτη - 143 μετανάστες έφτασαν σε τρία νέα περιστατικά

μετανάστες
clock 18:33 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές αφίξεις στις νότιες ακτές της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο, (10/10)  καταγράφηκαν τρία νέα περιστατικά, με συνολικά 143 άτομα να φτάνουν σε Ιεράπετρα, Καστρί και Γαύδο.

Ειδικότερα, 44 αλλοδαποί έφτασαν στην περιοχή του Καστρίου, μεταξύ των οποίων πέντε γυναίκες και ένα παιδί μόλις τριών ετών. Νωρίτερα, 56 μετανάστες είχαν αποβιβαστεί στο Καλαμάκι της Νέας Ανατολής, στην Ιεράπετρα, όπου βρίσκονταν ήδη στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι δύναμη της FRONTEXT προχώρησε στη διάσωση 43 αλλοδαπών νοτιοδυτικά της Γαύδου οι οποίοι και διαμένουν προσωρινά στο λιμάνι της περιοχής.

 Οι διαδοχικές αφίξεις εντείνουν την πίεση στις νότιες περιοχές της Κρήτης, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να διαχειριστούν τόσο τις νέες αφίξεις όσο και τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας.

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