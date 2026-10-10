Φίλιππος Καμπούρης: Οι 29 εταιρείες και τα χρέη εκατομμυρίων – Τι αποκαλύπτει η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ

Στις 29 εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ασφαλιστικών οφειλών άνω των 5 εκατ. ευρώ επικεντρώνεται η έρευνα για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με βασικό κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη. Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, Φωτεινή Βρύνα, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να συσσωρεύονταν οι οφειλές, εξηγώντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, η κ. Βρύνα ανέφερε ότι τα χρέη δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε μία ημέρα, αλλά συσσωρεύονταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι οφειλές κάθε εταιρείας φέρονται να κυμαίνονταν από 30.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, η επιμέρους εικόνα των οφειλών δυσχέραινε τον εντοπισμό ενός ευρύτερου σχεδίου, καθώς τα ποσά δεν συγκεντρώνονταν εξαρχής σε μία επιχείρηση. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ύπαρξη χρεών δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρανομίας, καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες ή επιδιώκουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ σημείωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών, με τον οργανισμό να συνεργάζεται για τη διαλεύκανσή της. Τόνισε, επίσης, ότι η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών έχει ευρύτερη σημασία, καθώς συνδέεται με τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Φίλιππος Καμπούρης: Οι «αχυράνθρωποι» και οι δυσκολίες στην είσπραξη των οφειλών

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να λειτουργούσαν οι εταιρείες, μέσω προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τη δραστηριότητά τους.

Η φοροτεχνικός Σάντρα Αγγέλου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης των ελέγχων ήδη από το στάδιο σύστασης μιας εταιρείας. Όπως υποστήριξε, θα πρέπει να εξετάζεται το προφίλ των προσώπων που αναλαμβάνουν την ίδρυση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται «αχυράνθρωποι».

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί και η είσπραξη των οφειλών όταν μια επιχείρηση διακόπτει τη λειτουργία της, αφήνοντας πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές. Εάν οι πραγματικά υπεύθυνοι δεν εντοπιστούν, η αναζήτηση των οφειλόμενων ποσών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Αγγέλου πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων μοτίβων από τα πρώτα στάδια λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Οι αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και οι τραπεζικές θυρίδες

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της ΕΡΤ και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν αναλήψεις χρημάτων που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών οι οποίες φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και πληροφορίες για την ύπαρξη τραπεζικών θυρίδων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, και τα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Ειδικότερα, φέρεται να είχαν δηλώσει ετήσια εισοδήματα περίπου 30.000 ευρώ, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τις μεγάλες χρηματικές κινήσεις που συνδέονται με τις εταιρείες της υπόθεσης.

Οι Αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων, καθώς και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με τις δραστηριότητες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Στην έρευνα περιλαμβάνονται, επίσης, τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές και μαρτυρίες εργαζομένων σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες και απλήρωτες υποχρεώσεις.

Επιπλέον, εξετάζονται καταθέσεις προσώπων από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις των επιχειρήσεων που ερευνώνται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι 11 συλλήψεις και οι κατηγορίες

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, τους οποίους οι Αρχές φέρονται να θεωρούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που φέρεται να αφορά ειδικότερα τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων, η διαδρομή των χρημάτων και η έκταση των οφειλών αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις των κατηγορουμένων.

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