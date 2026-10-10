Μαθητικές διαδηλώσεις Γαλλία: Η στιγμή που μητέρα παίρνει σηκωτό τον γιο της από επεισόδια (βίντεο)

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral, καθώς δείχνει μια μητέρα στη Γαλλία να παρεμβαίνει δυναμικά για να απομακρύνει τον γιο της από τα επεισόδια στις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Η γυναίκα φαίνεται να σταματά το αυτοκίνητό της, να κατεβαίνει και να κατευθύνεται προς τον νεαρό, την ώρα που στο σημείο διακρίνονται καπνοί. Όταν τον φτάνει, τον πιάνει και τον σπρώχνει προς το όχημα, χτυπώντας τον στην πλάτη, μέχρι να καταφέρει να τον βάλει μέσα και να φύγουν από την περιοχή.

A mother catches her son at the high school riots in France 🇫🇷 https://t.co/PjymHUeJiq — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026

Οι εικόνες αναδημοσιεύτηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Daily Mail. Παρά τη μεγάλη απήχηση του βίντεο, δεν έχει εξακριβωθεί πού και πότε ακριβώς καταγράφηκε.

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